Дорожче, ніж в ЄС: в Україні вартість продуктів зашкалює і б'є рекорди

/ УНІАН

Ціни на молоко-сировину в Україні в другій половині 2021 року суттєво зросли. Ціни на молоко-сировину зросли з 35 євро / 100 кг у квітні-травні до понад 40,0 євро/100 кг у вересні та понад 41,5 євро/100 кг – у жовтні.

Як розповіли в Інституті аграрної економіки, за останні п'ять місяців ціни на цей вид агропродукції зросли більш ніж на 16 %. Зате зараз ціни в Угорщині, Латвії, Словаччині не перевищують 32,0 євро/100 кг, у Польщі – 33,5 євро/100 кг.

"У вересні перевищення рівня цін на молоко-сировину в Україні порівняно з Польщею склало більше 18%, Латвією – майже 23%, Білорусі – понад 31%. У жовтні відповідне співвідношення ще більше зросло, що призводить до зниження конкурентоспроможності вітчизняної молочної продукції", - йдеться в повідомленні.

В Інституті агроекономіки зазначають, що зараз вітчизняні молокопереробні підприємства мають такі проблеми:

стрімко зростають ціни на молоко-сировину;

низька купівельна спроможність населення і наявність більш дешевого субсидованого імпорту фактично унеможливлює різкі рухи вгору при формуванні цін на молочну продукцію.

Згідно з повідомленням, в даних Умовах переробні підприємства працюють з низькою маржинальністю, що може призвести до зниження інвестиційної привабливості молокопереробки.

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Які продукти підскочили в ціні

Разом з тим в Україні в жовтні в річному вираженні - порівняно з жовтнем 2020 року - зросли ціни на ряд продуктів, зокрема, ціни на соняшникову олію і цукор зросли на 57,4% і 48,3% відповідно, повідомляє Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

Також зазначається, що ціни на яйця зросли на 32,4%, хліб подорожчав на 18,2%, м'ясо – на 12,7%, макарони – на 10%.

Водночас фрукти подешевшали на 3,9%, а овочі стали дорожчими на 13,5%.

Ціни на транспорт зросли на 11,8% в першу чергу внаслідок подорожчання палива і масел на 33,9%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 16,6%, залізничному – на 12,1%.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникову олію в Україні у вересні в річному вираженні-порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

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