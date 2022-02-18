УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Долар різко рвоне вгору: з'явився катастрофічний сценарій обвалення гривні

18 лютого 2022, 01:13

Експерти не виключають скорочення випуску великих промислових споживачів газу та зменшення прибутку експортних галузей.

долар
/ Reuters

В Україні вірогідний сценарій, при якому гривня може девальвувати до 32 грн/дол., за рахунок чого інфляція прискориться до 11%.

При цьому скорочення міжнародних резервів очікується до 22 млрд дол., йдеться в макроекономічному брифінгу Київської школи економіки.

Експерти не виключають подібний варіант розвитку подій при песимістичному сценарії девальвації гривні зі зменшенням цін на експорт на 15-20%, а цін на газ – на 5%.

Тоді ціни на газ для населення також будуть в 4 рази нижче ринкових, а нерезиденти будуть проявляти низький інтерес до кредитування уряду, уточнюють фахівці.

При таких подіях відбудеться скорочення випуску великих промислових споживачів газу і зменшиться прибуток експортних галузей.

Реклама

"Ми припускаємо, що за будь-яких сценаріїв, уряд намагатиметься стримувати інфляцію житлово-комунальних послуг, зокрема, ціни на природний газ, гарячу воду та опалення. Якщо вартість цих послуг і зростатиме, то помірно", - розповів керівник центру Ігор Дейсан.

Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом девальвація гривні триватиме.

На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії.

Читайте ще:

viber
Зараз ви переглядаєте новину «Долар різко рвоне вгору: з'явився катастрофічний сценарій обвалення гривні». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на завтра, 18 лютого 2022: Ракам – сімейні проблеми, Левам – заздрісники, Скорпіонам - втратиГороскоп на завтра, 18 лютого 2022: Ракам – сімейні проблеми, Левам – заздрісники, Скорпіонам - втрати Чи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом ЖдановимЧи варто чекати вторгнення Росії в Україну – інтерв'ю з Олегом Ждановим "Ти мені скажи, чий Крим?": Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською"Ти мені скажи, чий Крим?": Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською Грошова удача і солідний дохід: кому зі знаків очікувати до кінця лютогоГрошова удача і солідний дохід: кому зі знаків очікувати до кінця лютого Захід та Росія майже домовились, вторгнення відкладається до осеніЗахід та Росія майже домовились, вторгнення відкладається до осені
01:13

Долар різко рвоне вгору: з'явився катастрофічний сценарій обвалення гривні

00:51

Прикмети на 18 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:32

Дієтолог розвіяла популярний міф про салі

17 лютого, четвер
23:54

Зухвала провокація: в РНБО і Міноборони пояснили загострення ситуації на ДонбасіВідео

23:12

Бойовики влаштували потужний обстріл Станиці Луганської: горить житловий будинокВідео

Реклама
22:55

Київські школи готуються до вторгнення: у підвалі облаштували бомбосховищеВідео

22:37

У Путіна різко відповіли Байдену на слова про вторгнення в УкраїнуВідео

22:03

"Операція під чужим прапором": Джонсон відреагував на обстріл дитсадка і пригрозив РФ санкціямиВідео

21:51

"Останнє попередження Путіну": онлайн-трансляція Право на владуВідео

21:50

Дієтолог знайшла несподівану корисність груші для тіла

21:46

Зима ще дасть про себе знати: ранню весну в Україні чекати не вартоВідео

21:34

Скандальна Монтян на Радбезі ООН назвала Україну "колонією колективного заходу"Відео

21:15

"Я ненавиджу вас": російська фігуристка на Олімпіаді влаштувала істерику через друге місцеВідео

20:49

Паніки не було: названо число українців, які виїхали за кордон перед можливим вторгненнямВідео

20:37

Грошова удача і солідний дохід: кому зі знаків очікувати до кінця лютогоВідео

20:03

Протягла бездомного близько кілометра: під Києвом автоледі не помітила людину на фаркопі

19:52

"Бігли в одних капцях": батьки розповіли про жахи порятунку дітей під обстрілом на ДонбасіВідео

19:33

"Дзвонять і запитують дозволу": Зеленський розніс ідею прямого діалогу з "ЛДНР"Відео

19:10

"Можуть влаштувати теракт або хімічну атаку": Блінкен назвав сценарій вторгнення РосіїВідео

19:05

Кривавий розстріл у Дніпрі: з'явилася нова версія стрілянини РябчукаВідео

Реклама
19:02

Долар знову йде в "піке": в Україні знецінилася гривня

18:55

Повномасштабне вторгнення Росії: скільки українців вірять, що "Путін нападе"Відео

18:47

На Донбасі сталося нове загострення: бойовики бомблять територіїВідео

18:46

Біля кордонів України - найбільша за десятиліття група військ: в НАТО звернулися до РФВідео

18:37

Прорив до Києва та окупація Харкова: у Британії показали карту ймовірної атаки РФВідео

18:11

На Волині місцеві жителі посилюють кордон з Білоруссю блокпостами з окопамиВідео

18:07

Як же це дратує: названі головні недоліки кожного знака зодіакуВідео

18:06

Велика музична битва: що відбувається у digital-випусках спецпроєкту Другий шанс на Голосі країни-12Відео

18:05

Україна, Польща та Британія офіційно створюють новий альянс: що це означає

17:57

Знайти вихід і закопати сокиру війни: Зеленський назвав сценарій зустрічі з Путіним

17:55

Стали відомі імена перших учасників шоу Ліпсінк батл на телеканалі 1+1Відео

17:50

В Україні злетіла ціна на автогазВідео

17:49

Зеленський оголосив про готовність Путіна визнати "ЛДНР": РФ ризикує вийти з "Мінська"Відео

17:47

Бурба повернувся до країни, але без сім'ї та ненадовго – політолог

17:46

В Україні різко підскочила вартість м'яса: названо рекордні ціниВідео

17:30

Зеленський: потрібен глобальний документ з гарантіями безпеки для УкраїниВідео

17:28

Михайлу Шуфутинському заборонять в'їзд до України - ДПСУ

17:24

"Пошлю Путіну пляшку коньяку, якщо РФ визнає "ЛДНР"" - Арестович

17:19

"За нас помирати ніхто не буде": Зеленський розповів, як захистити Україну від РФВідео

17:17

Стануть щасливчиками місяця: гороскоп на березень 2022 для РаківВідео

Реклама
16:56

В Україні очікується масова амністія: на волю вийдуть 1173 ув'язненихВідео

16:56

РФ може напасти найближчими днями: Байден розкрив новий сценарій вторгнення в УкраїнуВідео

16:36

Відмова відводити війська та ультиматум по Україні: в РФ відповіли США по "гарантіях безпеки"Відео

16:28

Київстар ТБ оприлюднив дані незалежного CATI-дослідження про глядацькі вподобання українців

16:26

Мета Європи - зустріч Зеленського та Путіна: у Італії оголосили про плани що до діалогу

16:25

В Нацполіції заявили, що затримуватимуть прихильників "русского мира"

16:25

Фіналістка Голос.Діти та цілющий голос хірурга: що глядачі побачать у 5 випуску шоу Голос країни-12

16:23

На кордоні з Молдовою розпочалось "Велике будівництво" довгоочікуваного Ямпільського мосту

16:06

"Намагалася давати синові все найкраще": під Одесою жінка кинулася під поїзд через кредити

15:59

Війська перекидають до кордонів України: Пентагон попередив про нарощування сил РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти