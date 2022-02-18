Долар різко рвоне вгору: з'явився катастрофічний сценарій обвалення гривні

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В Україні вірогідний сценарій, при якому гривня може девальвувати до 32 грн/дол., за рахунок чого інфляція прискориться до 11%.

При цьому скорочення міжнародних резервів очікується до 22 млрд дол., йдеться в макроекономічному брифінгу Київської школи економіки.

Експерти не виключають подібний варіант розвитку подій при песимістичному сценарії девальвації гривні зі зменшенням цін на експорт на 15-20%, а цін на газ – на 5%.

Тоді ціни на газ для населення також будуть в 4 рази нижче ринкових, а нерезиденти будуть проявляти низький інтерес до кредитування уряду, уточнюють фахівці.

При таких подіях відбудеться скорочення випуску великих промислових споживачів газу і зменшиться прибуток експортних галузей.

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"Ми припускаємо, що за будь-яких сценаріїв, уряд намагатиметься стримувати інфляцію житлово-комунальних послуг, зокрема, ціни на природний газ, гарячу воду та опалення. Якщо вартість цих послуг і зростатиме, то помірно", - розповів керівник центру Ігор Дейсан.

Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом девальвація гривні триватиме.

На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії.

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