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Долар різко попре вгору: українцям дали несподіваний прогноз до кінця року

12 грудня 2021, 01:16

Девальвація гривні наприкінці грудня повторюється вже не перший рік, попередив Андрій Гойлов.

долар
/ УНІАН

В Україні не виключене нове зростання курсу долара. До 17 грудня курс може збільшитися до 27,25 грн/$, заявив фінансовий аналітик Андрій Гойлов.

У коментарі Obozrevatel він пояснив, що девальвація гривні в кінці грудня повторюється вже не перший рік.

"Вважаю, що наступного тижня долар щодо гривні зміцниться до рівня 27,25. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності зросте до позначки 30,95",- зазначає аналітик.

Який курс чекати до кінця року

Разом з тим експерти фінансової галузі не виключають зростання долара до 28 гривень вже до кінця року, повідомляє Перший діловий.

Вони відзначають, що закріплення курсу гривні на рівні 27 гривень — це вже сигнал для глобального коливання національної валюти, а ризики її розпродажу високі як ніколи.

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Якщо монетарна політика Федеральної резервної системи США буде і далі посилюватися, то 28 гривень за долар - це цілком реально, але малоймовірно. Швидше за все, Долар може зупинитися на позначці в 27 гривень, а до кінця року відкотитися до 26 з половиною гривень.

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Курс долара - прогнози

Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Курс долара в Україні може підскочити, і, в цілому, ситуація в 2021 році може бути не такою благополучною.

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