Долар по 80 гривень: українці дізналися про катастрофічний сценарій

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На початку 2022 року можна очікувати падіння гривні. Імовірний стрибок курсу до 28-28, 5 грн за долар.

На думку фінансового аналітика Олександра Болтяна, валютний ринок України буде залежати від трьох основних факторів: зовнішньої політики країни, монетарної політики НБУ і ситуації з COVID-19, пише Сьогодні.

Експерт говорить про реальність сценарію девальвації гривні за прикладом ситуації 2014-2015 років.

"Тобто ми допускаємо помірну девальвацію до рівня 28-28, 5 грн за долар і негативний сценарій – це девальвацію до рівня 80 грн за долар", – зазначає експерт.

Він вважає, що інвестиційна привабливість України через геополітичні ризики буде низькою протягом усього року.

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"Вже зараз ми бачимо, що різні агентства включають ситуацію навколо України в ряд найбільших ризиків світової стабільності в наступному році. Серед таких же факторів штам коронавірусу "Омікрон" і нестабільна ситуація навколо Тайваню", - говорить Олександр Болтян.

На його думку, оптимістичних прогнозів зростання української гривні в 2022 році зараз немає. Тому експерт рекомендує українцям уважно поставитися до перспективи падіння гривні і, можливо, не брати кредити найближчим часом, не посилювати боргові зобов'язання , а також підготуватися до інфляційного тиску.

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Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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