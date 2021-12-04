Долар по 60 гривень: експерт дав лячний прогноз і назвав причину

Експерт дав прогноз курсу долара / Reuters

Ескалація війни на Донбасі або військова агресія РФ проти України може стати причиною стрімкої девальвації гривні, заявив аналітик компанії Центр біржових технологій (ЦБТ) Максим Орищак.

У коментарі Ubr.ua він пояснив, що при гіршому сценарії гривня може впасти до рівня 60 грн/$.

Експерт вважає, що навіть якщо за Україну заступляться союзники, то військові дії на кордонах країни, або на її території віддалять перспективу інвестиційної привабливості на роки вперед.

"Розуміючи такий сценарій розвитку подій, спекулянти почнуть активно конвертувати національну валюту в долари і євро", - прогнозує він.

Аналітик каже, що конфлікти між Росією і США, або Росією і ЄС з газового питання тільки посилюють ймовірність залучення України, як територіально привабливої країни, у військові дії.

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Крім того, він припустив, що якщо кордони не будуть закриті через посилення пандемії поточної зими, то відтік населення з країни збільшиться.

Економіст підкреслив, що їхати в Європу не всі хочуть через ту ж енергетичну кризу, тому все більше варіантів, що їхати жити будуть в такі країни як, наприклад, Грузія, або за робочими контрактами в США і Канаду.

"Відтік населення, при скороченні купівельної спроможності людей, обіцяє зростанням заборгованості і з оплати "комуналки", і перед банківським сектором в цілому в частині збільшення числа поганих кредитів. Ці причини тільки підтримують ідею, що гривня впаде як мінімум удвічі по відношенню до долара США", – додав Орищак.

Курс долара - прогнози

Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Курс долара в Україні може підскочити, і, в цілому, ситуація в 2021 році може бути не такою благополучною.

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