Нові цінники в обмінниках: що буде з курсом валют до 3 травня — прогноз банкіра

Очікування фінансування ЄС посилює стабільність ринку та знижує девальваційні ризики для гривні.

Валютний ринок України утримує відносну стабільність на тлі зовнішніх факторів

Валютний ринок України продовжує демонструвати відносну стабільність, а основні курсові коливання залишаються під впливом зовнішніх чинників і очікувань міжнародної фінансової підтримки. У найближчий тиждень аналітики прогнозують рух курсу в межах 43,8–44,35 грн/дол. та 50,5–52,5 грн/євро.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, наразі посилюються ознаки того, що гривневі інструменти заощадження можуть знову стати більш привабливими для населення, що потенційно знизить тиск на готівковий валютний ринок.

Банкір також зазначив, що Національний банк України й надалі застосовуватиме валютні інтервенції для згладжування різких коливань курсу. Орієнтовний обсяг таких операцій може становити 700–800 млн доларів на тиждень.

Окремим фактором впливу залишається міжнародне фінансування. Очікування щодо можливого розблокування кредиту Європейського Союзу на 90 млрд євро, за словами експерта, вже виконує роль стабілізуючого психологічного чинника для ринку.

"Для держави це означає потенційний ресурс для врівноваження бюджету, а для валютного ринку – ослаблення ще одного девальваційного подразника. Чим меншою буде невизначеність у фінансуванні державних потреб, тим спокійнішими залишатимуться курсові очікування", - сказав Лєсовий.

Водночас на валютний ринок впливають і глобальні процеси — геополітична напруженість, зміни цін на нафту та коливання валютної пари євро/долар. У квітні, зокрема, посилення напруги на Близькому Сході сприяло зміцненню долара, тоді як періоди стабілізації дозволяли євро частково відновлювати позиції.

В українських умовах це означає, що курс євро залишається більш чутливим до коливань і менш передбачуваним порівняно з доларом, оскільки залежить як від внутрішніх, так і від глобальних факторів.

За оцінками банкіра, якщо курсова пара євро/долар утримається в діапазоні 1,14–1,18, поточні тенденції можуть зберегтися і наприкінці квітня – на початку травня.

Таким чином, у період з 27 квітня по 3 травня прогнозні коридори становитимуть 43,8–44,35 грн/дол. та 50,5–52,5 грн/євро на міжбанківському ринку, а також 43,75–44,5 грн/дол. і 50,5–52 грн/євро на готівковому ринку. Очікувані тижневі коливання можуть становити близько 1–1,5% від стартового курсу.

Як повідомляв Главред, кандидат економічних наук Олександр Хмелевський вважає, що курс долара в Україні може зрости до 45 грн. За його словами, курс гривні до євро перебуватиме в межах 50–52,5 грн.

Крім того, на п’ятницю, 24 квітня, Національний банк України незначно послабив гривню щодо долара. Водночас євро та злотий продемонстрували зниження.

Нагадаємо, що фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує, що найближчим часом долар навряд чи перевищить 45 грн, адже курс значною мірою залежить від політики Національний банк України, а не лише від ринкових факторів.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

