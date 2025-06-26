Долар та євро на порозі стрибка: як зміниться курс валют вже з понеділка

Банкір розповів, яким буде курс валют з 30 червня по 6 липня.

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Курс валют на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: pixabay

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Яким буде курс валют на початку липня

Як змінюватиметься вартість долара та євро

Війна на Близькому Сході, зростання цін на нафту й газ, нерозв’язані економічні проблеми США та ЄС стануть головними курсовими тригерами на початку липня. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі УНІАН.

За його словами, вартість долара та євро може потрапити до штормової "бовтанки", однак це буде тимчасовим явищем.

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"Для українського ринку важливими є співвідношення вартості євро до долара на світових торгах. Тобто саме світова вартість євро визначатиме курс цієї валюти в Україні. За всіма ознаками, наступного тижня 1 євро дорівнюватиме 1,12-1,15 долара, що відповідатиме трендам другої половини червня", - наголосив він.

Водночас, додає експерт, курс долара в Україні формуватиметься не без допомоги та участі Нацбанку. Так, чинний режим "керованої гнучкості" дає змогу запобігати будь-яким кризовим явищам, а поточні валютні зміни будуть незначними.

Банкір також розповів, якою буде ситуація на валютному ринку з 30 червня по 6 липня:

коридори валютних змін: 41,6-42 грн/дол. та 46,5-48,5 грн/євро (на міжбанку та готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Лєсовий підкреслив, що вартість євро може змінюватися більш динамічно, аніж долара, та залежатиме від світових торгів.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України знизив офіційний курс долара та євро щодо гривні на четвер, 26 червня. Європейська валюта подешевшала після максимуму.

Кандидат економічних наук, незалежний економіст Олександр Хмелевський заявив, що у Державному бюджеті на 2025 рік закладено середньорічний курс на рівні 45 гривень за долар, що, ймовірно, є спробою Нацбанку утримати інфляцію. Але фактичний середньорічний курс у підсумку може виявитися нижчим за прогнозований.

Віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов сказав, що до кінця 2025 року офіційний курс долара може зрости до 43-44 гривень, тобто з липня по грудень очікується зростання на приблизно 2,5-5%.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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