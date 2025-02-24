Борг у платіжці, якого немає: що робити, якщо за газ нарахували більше

Пояснюємо, як уникнути проблем із оплатою комунальних послуг.

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Чому часом платіж за газ не зараховують / колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що мова:

Яким чином можна уникнути фальшивого боргу за газ

Як повернути гроші і виправити помилку

У компанії "Нафтогаз України" пояснили, чому в платіжках за газ іноді може з’являтися борг, навіть якщо ви сплатили всі рахунки вчасно. Причина цього – помилка у введенні унікального особового рахунку.

Найчастіше така ситуація виникає, якщо під час оплати були неправильно вказані реквізити або пропущено номер особового рахунку. Це може призвести до двох основних проблем:

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Гроші зарахують із затримкою – платіж доведеться шукати вручну. Кошти можуть потрапити на інший рахунок – виправлення помилки займе більше часу.

Щоб уникнути таких ситуацій, "Нафтогаз" рекомендує ретельно перевіряти всі дані перед оплатою:

Правильність особового рахунку – звіряти з попередніми квитанціями.

– звіряти з попередніми квитанціями. Контроль реквізитів у терміналах чи касах – уважно перевіряти перед підтвердженням.

– уважно перевіряти перед підтвердженням. Використання офіційних банківських сервісів – вони автоматично підтягують коректні дані.

Також експерти радять зберігати квитанції за оплату комунальних послуг протягом 5 років. Це допоможе у разі суперечок із постачальником.

Тарифи на комуналку в Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред попереджав, що в одному з міст України тариф на воду зросте майже на 8%. Таке рішення ухвалили внаслідок суттєвого подорожчання електроенергії та інших ресурсів.

Водночас Міненерго зробило важливу заяву, що тариф на світло стане меншим. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову.

Окрім цього, у Верховній Раді дали відповідь, чи зростуть тарифи на світло, воду і розподіл газу. Як відомо, деякі тарифи змінювалися у 2023 році, тоді як інші залишаються на рівні 2021 року.

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