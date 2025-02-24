Борг у платіжці, якого немає: що робити, якщо за газ нарахували більше

Про що мова:
- Яким чином можна уникнути фальшивого боргу за газ
- Як повернути гроші і виправити помилку
У компанії "Нафтогаз України" пояснили, чому в платіжках за газ іноді може з’являтися борг, навіть якщо ви сплатили всі рахунки вчасно. Причина цього – помилка у введенні унікального особового рахунку.
Найчастіше така ситуація виникає, якщо під час оплати були неправильно вказані реквізити або пропущено номер особового рахунку. Це може призвести до двох основних проблем:
- Гроші зарахують із затримкою – платіж доведеться шукати вручну.
- Кошти можуть потрапити на інший рахунок – виправлення помилки займе більше часу.
Щоб уникнути таких ситуацій, "Нафтогаз" рекомендує ретельно перевіряти всі дані перед оплатою:
- Правильність особового рахунку – звіряти з попередніми квитанціями.
- Контроль реквізитів у терміналах чи касах – уважно перевіряти перед підтвердженням.
- Використання офіційних банківських сервісів – вони автоматично підтягують коректні дані.
Також експерти радять зберігати квитанції за оплату комунальних послуг протягом 5 років. Це допоможе у разі суперечок із постачальником.
Тарифи на комуналку в Україні - що відомо
Нагадаємо, Главред попереджав, що в одному з міст України тариф на воду зросте майже на 8%. Таке рішення ухвалили внаслідок суттєвого подорожчання електроенергії та інших ресурсів.
Водночас Міненерго зробило важливу заяву, що тариф на світло стане меншим. Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову.
Окрім цього, у Верховній Раді дали відповідь, чи зростуть тарифи на світло, воду і розподіл газу. Як відомо, деякі тарифи змінювалися у 2023 році, тоді як інші залишаються на рівні 2021 року.
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Що таке "Нафтогаз України"?)
"Нафтогаз України" - державна компанія України з видобутку, транспортування та переробки нафти, а також природного газу, повідомляє "Вікіпедія".
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