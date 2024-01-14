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Що буде з курсом долара в Україні до кінця січня - прогноз банкіра

Анна Ярославська
14 січня 2024, 01:30
Хоча новин про фінансову допомогу від ЄС і США досі немає, на розмір долара це безпосередньо не впливає.
Курс долара
Курс гривні, ймовірно, зміцниться - прогноз експерта / Колаж: Главред, фото: УНІАН

До кінця січня курс долара в Україні може знизитися на 1-1,5%. Такий прогноз щодо курсу валют озвучив керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій.

За його словами, хоча новин про фінансову допомогу від ЄС та США досі немає, на розмір долара це безпосередньо не впливає. Резерви Національного банку залишаються на рекордно високій позначці.

"Не можна сказати, що допомогу затримали. Нам її ще не визначили. Ми чекаємо рішення ЄС, США. І дійсно, поки очікувати взагалі якоїсь суттєвої фінансової допомоги не варто. Але ця допомога ніяк не впливає на сам валютний ринок", - сказав Паращій в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

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При цьому торговий баланс в січні поліпшується. Сезонний попит, найімовірніше, до кінця місяця буде знижуватися, а тиск на гривню також буде послаблюватися.

"Я думаю, що гривня може зміцнитися на 1-1,5%", – прогнозує Паращій.

"Упродовж наступного тижня глобальні зміни на валютному ринку малоймовірні. Так, завдяки втручанню регулятора в міжбанк, баланс між попитом і пропозицією збережеться, що автоматично відіб'ється на готівковому ринку", – додав банкір.

Курс валют 2024 - прогнози

Курс долара в Україні на початку 2024 року зросте приблизно на 50-60 копійок. Такий прогноз озвучував у грудні дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний. За його словами, на початку січня в Україні традиційно спостерігається дефіцит валюти, і в новому році ситуація може повторитися.

Кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський не виключає, що до кінця 2024 року курс гривні може знизитися до 50 грн за долар. На це впливатимуть кілька факторів.

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