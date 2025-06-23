Ціни вже не б’ють по гаманцю: які продукти в Україні тепер вигідніше купувати

Коротко:
- В Україні подешевшали деякі ранні овочі
- Однак, ціни на моркву, огірок та томат підвищились
- У фруктово-ягідному сегменті подорожчав абрикос і чорна смородина
В Україні продовжують дешевшати деякі продукти. Так, ціни впали на овочі борщового набору нового врожаю. Про це повідомили аналітики EastFruit.
Відомо, що ціни на молоду картоплю зараз встановлено на рівні 10-20 грн\кг, хоча тижнем раніше вартість сягала – 15-40 грн\кг. Рання капуста також подешевшала з 18-22 грн\кг ціна опустилась до 10-20 грн\кг. Водночас, рання морква подорожчала. Діапазон цін на неї розширився з 35-49 грн\кг до 25-55 грн\кг.
Також, після досить різкого зниження цін, яке спостерігалося тижнем раніше, огірки знову почали дорожчати. Їх вартість складає 20-45 грн\кг, хоча раніше ціни коливались від 15 до 38 грн\кг. Крім того, дорожче, ніж попереднього тижня, продавався томат – 75-95 грн\кг замість 65-95 грн\кг.
"Вкотре знизилися ціни на кабачок. Подешевшали броколі, цвітна та пекінська капуста. У сегменті зелені продовжили дешевшати зелена цибуля та петрушка", - йдеться у повідомленні.
Аналітики також додали, що у фруктово-ягідному сегменті подорожчав абрикос і чорна смородина. Ціна піднялась до 100-125 грн\кг та 220-250 грн\кг відповідно.
Водночас, проблеми з якістю місцевої черешні призвели до зниження цін. Вартість ягоди наразі складає 120-150 грн\кг.
Також продовжили знижуватися ціни на суницю садову (90-100 грн\кг) та грушу (85-90 грн\кг).
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, до кінця 2025 року в Україні очікується чергове подорожчання хліба — орієнтовно ще на 20%. Таке зростання продовжить вже наявну тенденцію щомісячного підвищення цін у межах 1,5-2%.
Також відомо, що на найбільшому гуртовому ринку сільгосппродукції України "Шувар" у Львові з’явилися перші кавуни. Їх продають за ціною 35 гривень за кілограм.
Крім того, у червні в Україні зафіксовано зростання цін на цукор. Середня ціна продукту становить 34,02 грн за кілограм, що на 1,55% більше, ніж у травні.
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