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Ціни на яйця в Україні поповзли вниз

13 лютого 2022, 15:45

Падіння цін на яйця зафіксовано в різних сегментах торгівлі. Вони стали дешевше і оптом, і в роздріб.

яйце
Ціни на яйця в Україні поповзли вниз / колаж УНІАН

На тлі того, що всюди постійно зростають ціни на продовольство, в Україні помітно подешевшав один продукт. У порівнянні з кінцем минулого року ціни на яйця знизилися на 8%. Йдеться саме про курячі яйця.

Падіння цін на яйця зафіксовано в різних сегментах торгівлі. Вони стали дешевшими і гуртом, і в роздріб, повідомляє zemliak.com.

В останній робочий день поточного тижня на гуртовому ринку Шувар десяток яєць торгувався по 37,70 гривні. Водночас на столичному ринку яйця дешевше. Там вони йдуть по 35-36 гривень вже у роздрібному продажі, тоді як на початку січня середня роздрібна ціна десятка яєць склала 41,03 гривні.

"Індекс споживчих цін на яйця курячі в лютому 2022 року склав 99,17%. У порівнянні з попереднім місяцем середні ціни зменшилися на 0,83%. У січні 2022 року цей індекс стосовно попереднього місяця склав 104,34%", — констатують експерти.

До кінця робочого тижня вартість яєць в столичних торгових мережах була така:

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  • Varus - 37,90 грн / десяток
  • Auchan - 37,50 грн / десяток

При цьому середня роздрібна ціна на яйця в українських супермаркетах склала 37,70 грн. Якщо порівняти її з середньою ціною на 1 січня 2022 року (41,03 гривні), то вийде, що за півтора місяця десяток курячих яєць подешевшав на 3,33 гривні, тобто більш ніж на 8%.

Раніше йшлося про те, що в Україні рекордно піднялися ціни на продукти. Деякі подорожчали на 20-30%. Зокрема, огірки вже коштують по 90 грн/кг, томати по 50-60 грн/кг, буряк по 15 грн/кг, білокачанна капуста по 20 грн/кг, морква і цибуля по 13 грн / кг. У Держстаті підрахували, що за рік овочі подорожчали у 2,5 раза.

Крім того, експерти прогнозують в Україні божевільне зростання цін на хліб у 2022 році. Згідно з прогнозами, хлібобулочні вироби кардинально додадуть в ціні ближче до осені.

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