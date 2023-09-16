Ціни на газ для авто підскочили і ще будуть рости: експерти розповіли, що сталося

Паливо для машин з ГБО може подорожчати до кінця вересня 2023 року на дві гривні за літр, вважають експерти паливного ринку.

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До кінця вересня цього року автогаз може подорожчати приблизно на 2 грн - експерт/ колаж Главред, фото УНІАН

Ще влітку 2023 року в Україні за рішенням влади були повернуті довоєнні ставки ПДВ і акцизи на паливо. І це, природно, вплинуло на його вартість у бік підвищення. Як повідомляє портал Today.

Торкнулося це і скрапленого газу, який за перші два тижні вересня на західному кордоні в середньому подорожчав на 114 доларів за тонну (це еквівалентно 2,8 грн за літр).

За аналогічний період українські оператори роздрібного паливного ринку підняли ціни на паливо для автомобілів з ГБО (газобалонним обладнанням) в середньому на 1,08 грн за літр. Різниця становить 1,7 грн — саме на стільки автомобільний газ може подорожчати найближчими днями.

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Втім, експерти констатують, що ціни піднімаються повільніше через те, що в операторів роздрібного паливного ринку ще достатньо запасів скрапленого газу. Але зростання цін не зупиниться.

Наприклад, експерт Артем Куюн з консалтингової компанії "А-95" вважає, що до кінця вересня цього року автогаз може подорожчати приблизно на 2 грн за літр (оскільки закупівельні ціни теж продовжують рости).

Ціни на паливо йтимуть вгору - що кажуть експерти

За словами директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, ціни на паливо продовжать тенденцію до зростання в кінці серпня через зростання світових цін на нафту і нафтопродукти - з 75 до 88 доларів за барель.

7 серпня ціни на бензин і дизпаливо знову підскочили. З початку цього місяця паливо в середньому подорожчало приблизно на 2 гривні.

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