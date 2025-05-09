Ціна на популярний овоч в Україні обвалилася на 12%: у чому підводний камінь

Головне:
- Ціни на минулорічну картоплю впали приблизно на 12%, і тепер виробники продають її за 15–24 грн/кг
- Попри падіння цін, вартість картоплі все ще на 25% вища, ніж у цей самий період минулого року
В Україні фіксують значне здешевлення торішньої картоплі. Як повідомляють фахівці профільного порталу EastFruit, вартість продукту помітно впала за останні дні.
На сьогодні в багатьох регіонах виробники продають залишки минулорічної картоплі в межах 15–24 грн за кілограм (це приблизно $0,36–0,58/кг). У порівнянні з кінцем минулого тижня, ціни впали приблизно на 12%.
Основні причини цього зниження — швидке погіршення якості овоча в сховищах (на складах майже не лишилося картоплі, яка б відповідала вимогам ринку), а також невисокий попит.
Попит знижується як серед оптових покупців, так і серед торговельних мереж, що ще більше тисне на ціну.
Попри цю тенденцію, сьогоднішні ціни все ще на 25% вищі, ніж у той самий період минулого року, зазначають експерти.
Ріст цін на продукти в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні раптово дорожчає ключовий весняний овоч. Продається він в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Окрім цього, в Україні підскочили ціни на популярні молочні продукти. Українцям доведеться віддати за пачку кисломолочного сир майже 100 гривень.
Водночас і ціни на полуницю в Україні рекордно ростуть. Проте існують значні відмінності в цінах між різними торговими мережами.
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