Буде "курсовий штиль": прогноз по курсу долара на наступний тиждень

На тлі стабільної ситуації на валютному ринку інфляція не перевищила 4,6% з початку року.

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Прогноз по курсу валют на тиждень / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

В Україні очікується, що наступного тижня курс долара буде досить стабільним. "Рівновага" збережеться в період з 24 по 30 липня. Про це заявив експерт Тарас Лісовий, повідомляє Obozrevatel.

Лісовий поки не бачить економічних причин для "розхитування" валютного ринку.

Стабільність курсу відбилася і на інфляційній динаміці. З початку року інфляція не перевищила 4,6%, а в річному численні складе 12,8%.

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"Таким чином, наприкінці липня "курсовий штиль" нікого не здивує: межі допустимих курсових коливань залишаться постійними, це 36,7-37,3 грн/дол. і 41-42 грн/євро. При цьому поточні зміни курсу будуть знаходитися в межах 0,1-0,3 грн", - говорить Лісовий.

Раніше експерт розповів, від чого залежить можливий стрибок курсу долара. Після того, як Україна переможе країну-агресора, Росію, то ситуація на валютному ринку залежатиме від формату завершення війни та обсягу грошей, які надходитимуть від західних партнерів на відновлення української інфраструктури.

Олексій Кущ розповів, що буде з курсом валют після війни - чи чекати різкого падіння гривні. Курс долара може вплинути на завершення війни, а також ситуація з відновленням економіки країни. На сьогодні давати прогнози з приводу ймовірного курсу долара після закінчення війни - це з розряду футурології.

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