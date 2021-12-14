Більше 2000 гривень: у скільки українцям обійдеться скромний стіл на Новий рік 2022

Новорічний стіл 2022 / ua.depositphotos.com

Новий рік 2022 зовсім близько, а ціни на продукти все дорожчають. Як прогнозують експерти, новорічний стіл 2022 року обійдеться українцям на 8,1% дорожче, ніж це було в минулому році, і його вартість складе близько 1845 гривень.

Академік Національної академії аграрних наук Юрій Лупенко відзначив, що в Києві вартість бюджетного варіанту новорічного столу сягне понад 2100 гривень.

Для оцінки вартості новорічного столу академік взяв меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної сім'ї: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої.

Скільки доведеться заплатити за новорічні страви

салат "Олів'є" - 198,54 гривні (на 24,6% дорожче минулого року);

салат "Оселедець під шубою" - 121,57 гривні;

оселедець - 0,5 кг філе обійдеться в 100 гривень;

твердий сир - 75 гривень за 300 грамів;

овочі (гриби, свіжі огірки і помідори, солодкий перець, картопля) - в середньому обійдуться в 185,38 гривні;

фрукти (мандарини, банани і лимон) - в середньому 105,80 гривень;

батон білого хліба коштуватиме 24,95 гривні;

шоколадні цукерки обійдуться в 170 гривень за кілограм.

Ціни на м'ясо та ковбасу

М'ясні продукти подорожчали на 10-26% порівняно з минулим роком.

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"Салямі" обійдеться в 98,50 гривень, копчена грудинка в 110 гривень, свіжий свинячий биток - 115 гривень. Тушка птиці залишається найдешевшою серед видів м'яса, а ось куряче філе зрівнялося в ціні зі свининою.

Ціни на алкоголь

Пляшка шампанського "Артемівське" обійдеться в 109 гривень, а ось за коньяк "Шабо" доведеться викласти 180 гривень. Безалкогольні напої в середньому коштуватимуть українцям 81 гривню.

Ціни на ікру і рибу

За делікатеси українським сім'ям доведеться доплатити ще близько 480 гривень. Наприклад, баночка червоної ікри обійдеться в 260 гривень, а 200 грамів червоної риби коштуватимуть 220 гривень.

Загальна вартість новорічного столу з делікатесами складе близько 2324,74 гривні. А ось жителям Києва за делікатесний новорічний стіл доведеться заплатити 2673,59 гривні.

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Раніше повідомлялося, що з початку 2022 року в Україні істотно зростуть ціни на алкогольні напої. Причиною подорожчання стане підвищення акцизної ставки. Нововведення обумовлені новим правилом розрахунку "пивного акцизу", який буде відштовхуватися від кількості етилового спирту в напої.

Також експерти спрогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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