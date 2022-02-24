Банки зможуть забезпечити потреби держави в нинішніх умовах – президент України

Зеленський запевнив, що банківська система працює у звичному режимі/ Фото twitter.com/ZelenskyyUa

Банківська система в Україні має необхідний ресурс і зможе забезпечити потреби держави в умовах, які склалися зараз.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення.

"Національний банк і банківська система України мають увесь необхідний ресурс, щоб забезпечувати потреби держави. Усе для захисту держави, усе для захисту інтересів громадян України", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Росія після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" атакувала Україну.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України військового положення. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України зараз ведуть важкі бої. Ворог уже поніс втрати, і їх буде ще більше, адже вони прийшли на нашу землю, заявив глава Української держави.

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