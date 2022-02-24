УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Банки зможуть забезпечити потреби держави в нинішніх умовах – президент України

24 лютого 2022, 12:37

Глава Української держави запевнив, що банківська система працює у звичному режимі.

Зеленський запевнив, що банківська система працює у звичному режимі/ Фото twitter.com/ZelenskyyUa

Банківська система в Україні має необхідний ресурс і зможе забезпечити потреби держави в умовах, які склалися зараз.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення.

"Національний банк і банківська система України мають увесь необхідний ресурс, щоб забезпечувати потреби держави. Усе для захисту держави, усе для захисту інтересів громадян України", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Росія після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" атакувала Україну.

Верховна Рада проголосувала за введення на всій території України військового положення. За відповідне рішення віддали голоси 300 нардепів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України зараз ведуть важкі бої. Ворог уже поніс втрати, і їх буде ще більше, адже вони прийшли на нашу землю, заявив глава Української держави.

Вас також може зацікавити:

viber
НБУ Володимир Зеленський Національний банк
Зараз ви переглядаєте новину «Банки зможуть забезпечити потреби держави в нинішніх умовах – президент України». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Везіння в грошах і благополуччя: кому зі знаків крупно пощастить на цьому тижніВезіння в грошах і благополуччя: кому зі знаків крупно пощастить на цьому тижні Випадає волосся: як повернути волоссю красу природним шляхомВипадає волосся: як повернути волоссю красу природним шляхом Дмитро Комаров показав архівні кадри зі зйомок шоу Світ навиворіт на підтримку УкраїниДмитро Комаров показав архівні кадри зі зйомок шоу Світ навиворіт на підтримку України Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022: Тільцям – виграш, Дівам – віщі сни, Водоліям - кардинальні зміниГороскоп на сьогодні, 21 лютого 2022: Тільцям – виграш, Дівам – віщі сни, Водоліям - кардинальні зміни Росія атакувала Україну, є перші жертви (оновлюється)Росія атакувала Україну, є перші жертви (оновлюється)

Останні новини

13:21

У НАТО закликали Росію негайно припинити військові дії і вивести війська

13:20

Меладзе, Максим Галкін, Ургант: російські зірки публічно засуджують вторгнення військ РФ в УкраїнуВідео

13:19

Українська армія відбила атаку на острів Зміїний - Генштаб

13:01

"РФ відкинуло в минуле на багато років": Рубль впав, на російських біржах - паніка

12:44

У Києві та Харкові прогриміли вибухиВідео

Реклама
12:38

"Наваляли добре, Київ надійно захищено": Арестович назвав найнебезпечніші напрямки вторгнення Росії

12:37

Банки зможуть забезпечити потреби держави в нинішніх умовах – президент України

12:21

Зв'язок та інтернет відключати не будуть - Держспецзв'язку

12:17

Зеленський закликав росіян виходити на протести проти україно-російської війниВідео

12:02

"Перша атака російських військ провалилася": Арестович про перші успіхи ЗСУ і підтверджені жертви

11:59

Скасування санкцій взамін на захист України: Зеленський звернувся до громадян, які потрапили під обмеження РНБО

11:52

Внаслідок атаки Росії загинули 40 українських військових - Арестович

11:49

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією - ЗеленськийВідео

11:40

Байден пообіцяв Зеленському вдарити по Росії новими санкціями

11:36

ЗСУ ведуть важкі бої, але ворог понесе серйозні втрати – Зеленський

11:34

Вторгнення РФ: в Україні загинуло не менше 12 осіб, є поранені і зниклі безвісти - МВС і ДПСУ

11:27

Лукашенко назвав умови, за яких РФ піде на переговори з Україною

11:20

Укрзалізниця починає евакуацію населення з лінії розмежування: список регіонів

11:16

В Україні видають зброю: як її отримати в умовах війни з РосієюВідео

11:09

Бої в прикордонних пунктах Херсонської області - є жертви

Реклама
11:06

ЗСУ ведуть важкі бої, на деяких напрямках вдалося відкинути ворога – ПодолякВідео

11:03

Знищено шостий військовий літак і чотири танки російських загарбників

10:44

Перші втрати України: Одеська, Херсонська, Донецька області

10:43

У центр Умані влучив снаряд, є загиблий та поранені, місто евакуюють

10:33

Еммануель Макрон закликав Путіна до припинення бойових дій

10:23

Перебоїв зв’язку в Україні немає, але може бути перевантаження систем – ПодолякВідео

10:20

Воєнний стан в Україні: Нацбанк встановив ліміт у 100 тисяч на день на зняття готівки

10:07

Воєнний стан: що це таке й які обмеження передбачаєВідео

10:02

Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити військові дії проти України

09:51

Українські військові відбили місто Щастя, яке атакував російський агресорВідео

09:46

Тривожна валізка: 50 речей, які потрібно взяти з собоюВідео

09:46

З Криму, Росії та Білорусі почалося вторгнення військової техніки: список областей

09:32

З окупованого Криму в Україну прориваються танки - відео МВС

09:24

Президент Зеленський віддав наказ завдавати загарбникам максимальних втрат

09:12

Будуємо антипутінську коаліцію: Зеленський обговорив з західними державами дії проти РФ

08:49

Росія атакувала Україну, є перші жертви (оновлюється)Відео

08:40

Зупинити Путіна може тільки його фізична смертьПогляд

08:36

ЗСУ збили на Донбасі 5 російських літаків і гелікоптер, знищено два танки

08:20

Прикмети на 25 лютого: що не можна робити і які сни принесуть бідуВідео

08:18

В Україні ввели військове положення: що воно передбачає

Реклама
08:13

В Міноборони Росії визнали обстріли по Україні

07:52

Генсек ООН закликав Росію зупинити напад на Україну

07:47

Воєнний стан: все, що потрібно знати

07:46

Кордони України були атаковані з боку Білорусі - ДПСУ

07:44

Напад Росії: Україна закликала світ до негайної реакції

07:38

"Наші думки з Україною": глава ЄК заявила, що Кремль буде притягнутий до відповідальності за напад

07:35

Похмурий гороскоп для України: що чекає на державу після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

07:31

"Наші військові роблять усе, щоб захистити українців": Резніков закликав зберігати спокійВідео

07:19

Путін записав заяву про військову операцію проти України за три дні до атаки - ЗМІ

07:16

Робимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єрВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти