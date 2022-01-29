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Аліменти в Україні підвищили: скільки можна отримати на дитину

29 січня 2022, 10:32

Близьких родичів дитини прирівняли до батьків. Гарантований розмір аліментів, який буде з них стягуватися, підвищено до 50% прожиткового мінімуму.

діти, аліменти
В Україні підвищили мінімальні аліменти / Фото pixabay.com

Верховна Рада підняла мінімальний розмір аліментів на дитину. Тепер він повинен становити не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Законопроект № 3881 був ухвалений 26 січня 2022 року і набуде чинності після його підписання президентом і публікації.

Як аліменти в Україні виплачувалися раніше

У 2020 році батьки щомісяця повинні були платити не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний гарантований розмір аліментів становив:

  • для дітей до 6 років - 929,50 гривні;
  • для дітей від 6 до 18 років - 1 159 гривень.

Виплата аліментів покладається на батьків, але буває так, що діти втрачають батьків або вони не в змозі утримувати своїх дітей. В такому випадку обов'язок щодо виплати аліментів покладається на інших членів сім'ї. У 2020 році щодо них діяла норма про оплату не менше 30% прожиткового мінімуму, тобто для дітей до 6 років - 557,70 гривні, для дітей від 6 до 18 років - 695,40 гривні.

Аліменти 2022 в Україні - що зміниться

Відповідно до закону, гарантований розмір аліментів, який буде стягуватися з інших родичів, підвищено з 30 до 50% прожиткового мінімуму. Тобто фактично бабусь, дідусів та інших членів сім'ї прирівняли до батьків.

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Таким чином, мінімальна сума аліментів, яка може бути стягнута, на сьогодні становить:

  • для дітей до 6 років - 1 050 гривень;
  • для дітей від 6 до 18 років - 1 309 гривень;

Дані суми розраховані, виходячи з того, що з 1 січня 2022 року прожиткові мінімуми для дітей становлять 2 100 і 2 618 гривень відповідно. При цьому рекомендований розмір аліментів дорівнює величині прожиткового мінімуму.

Згодом розмір аліментів зросте. Відповідно до закону Про державний бюджет на 2022 рік, з 1 липня прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становитиме 2 201 гривню, для дітей від 6 до 18 років - 2 744 гривень.

З 1 грудня 2022 року для дітей до 6 років прожитковий мінімум підніметься до 2 272 гривні, для дітей від 6 до 18 років - до 2 833 гривні.

Остаточний розмір аліментів визначається щодо доходів платника. Також при визначенні суми будуть враховуватися матеріальний і сімейний стан платника та одержувача аліментів.

Державна допомога на дитину передбачена, якщо:

  • місце проживання та перебування батьків невідоме;
  • батьки ухиляються від аліментів;
  • батьки не мають можливості утримувати дитину.

У таких випадках на дитину призначається тимчасова державна допомога, розмір якої визначається з урахуванням матеріального становища сім'ї, в якій вона проживає, але не нижче 50% прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, виплата аліментів на утримання неповнолітніх дітей в Україні впливає на призначення субсидії на житлово-комунальні послуги.

Щоб отримати пільгу, українцям потрібно відповідати критеріям, які визначені в законодавстві, зокрема - не мати аліментної заборгованості. Таке застереження передбачено постановою Кабінету міністрів від 14 серпня 2019 року № 807.

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