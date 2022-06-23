40 гривень за долар вже влітку: українцям розкрили сценарій стрімкої девальвації

Низька облікова ставка в 0,25% в єврозоні призведе до більш високої інфляції і девальвації євро.
Американський долар має потенціал стабільності. Цьому сприяє більш висока облікова ставка Федеральної резервної системи США, що дозволить знизити інфляцію, заявив економічний експерт Олексій Кущ.
У коментарі Телеграфу він пояснив, що низька облікова ставка в 0,25% в єврозоні призведе до більш високої інфляції і девальвації євро.
"Також на користь долара говорить і той факт, що економіка США має профіцит енергоресурсів і не залежить від зростання цін на них, в той час як ЄС і Азія змушені енергоресурси імпортувати, що знову-таки негативно впливає на стабільність їх валюти", - зазначив співрозмовник.
Разом з тим він упевнений в те, що девальвація гривні практично неминуча, але коли це станеться і на яку суму передбачити фактично неможливо.
"Особисто я б далі ніж на місяць не заглядав і думаю, що до середини липня за долар будуть давати не більше 40 гривень", — додав Кущ.
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