Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Авто

Смарагдові світлофори і не тільки, що змінитися на дорогах з травня: подробиці

Руслан Іваненко
30 квітня 2025, 20:33оновлено 30 квітня, 21:38
35
З 1 травня діє новий стандарт, згідно з яким зелений сигнал стане смарагдовим, а також додадуть нові елементи безпеки.
светофор, авто
Вперше в Україні з’являться спільні сигнали для пішоходів і велосипедистів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Читайте в матеріалі:

  • Чому змінюють колір світлофорів
  • Які нововведення з’являться на дорогах
  • Коли почнуть заміну світлофорів

З 1 травня 2025 року в Україні набирає чинності оновлений національний стандарт для дорожніх світлофорів. Згідно з ним, звичний зелений сигнал зміниться на смарагдовий, а також з’явиться низка нововведень, спрямованих на підвищення безпеки пішоходів і велосипедистів.

Як зазначено в офіційному документі:

відео дня

"Прийняти національний стандарт із наданням чинності з 01 травня 2025 року – ДСТУ 4092:2024 "Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні умови" (на заміну ДСТУ 4092-2002)".

Смарагдовий колір лінз поступово замінить нинішній зелений, однак зміни не будуть миттєвими. Новий тип сигналів встановлюватимуть під час планових ремонтів або заміни пошкоджених світлофорів – наприклад, із тріщинами чи вигорілими лінзами.

Інші нововвелення

  • Шевронні стрілки на лінзах – для покращення видимості як водіям, так і пішоходам.
  • Велосипедні світлофори – зі спеціальними піктограмами велосипеда. Їх діаметр становитиме 100 мм для доріжок і 200 мм для світлофорів над проїжджою частиною.
  • Спільні велопішохідні світлофори – з новими функціями безпеки.
  • Таймери зворотного відліку – на всіх типах світлофорів, включаючи велосипедні.
  • Кнопки виклику сигналу та звукове сповіщення – для людей з порушеннями зору чи іншими обмеженими можливостями.

Ці зміни спрямовані на те, щоб зробити дорожній рух безпечнішим і доступнішим для всіх — особливо для велосипедистів і людей з інвалідністю.

Більше новин для автомобілістів

Як раніше повідомляв Главред, вартість бензину та дизпалива на АЗС останнім часом знижується, що пов'язано зі зниженням цін на нафту з 82 до 70 доларів за барель. Експерт Сергiй Куюн зазначив, що ситуація на ринку залежатиме від світових цін на нафту та коливань курсу гривні.

Крім того з 1 квітня 2025 року в Україні набули чинності оновлені Правила дорожнього руху, які дозволяють мотоциклам та мопедам користуватися смугами громадського транспорту.

Також відомий автомеханік Скотті Кілмер поділився порадами щодо правильної парковки автомобіля та розповів, які місця можуть виявитися найбільш небезпечними.

Читайте також:

Що таке ПДР?

Правила дорожнього руху - звід правил, що регулюють обов'язки учасників дорожнього руху (водіїв транспортних засобів, пасажирів, пішоходів тощо), а також технічні вимоги, що висуваються до транспортних засобів, для забезпечення безпеки дорожнього руху, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

правила дорожнього руху Національна поліція новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Це непростий час": Путін визнав присутність ЗСУ в Курській області

"Це непростий час": Путін визнав присутність ЗСУ в Курській області

21:34Фронт
Літній наступ Росії: експерт чітко відповів, чи є загроза для Дніпра

Літній наступ Росії: експерт чітко відповів, чи є загроза для Дніпра

20:34Фронт
Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

19:17Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Син Корольової позбувся схожості з Ігорем Ніколаєвим і покинув РФ із дружиною

Син Корольової позбувся схожості з Ігорем Ніколаєвим і покинув РФ із дружиною

Чому Україна не буде бити по Москві під час параду 9 травня: названо цікавий нюанс

Чому Україна не буде бити по Москві під час параду 9 травня: названо цікавий нюанс

Найближчими днями країну атакує нова буря: коли її потужність досягне піку

Найближчими днями країну атакує нова буря: коли її потужність досягне піку

"Парад під питанням": у РФ закотили істерику після гучної заяви Зеленського

"Парад під питанням": у РФ закотили істерику після гучної заяви Зеленського

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти собаку

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти собаку

Останні новини

22:24

Білорусь готується до маневрів: ДПСУ оцінює ризик наступу північного сусіда

22:21

"Подібний на Захура": Камалія відкрила таємницю свого особистого життя

21:38

"Хто тримає оборону": співак Юлік вразив своїм публічним зверненням

21:34

"Це непростий час": Путін визнав присутність ЗСУ в Курській області

21:29

Денисенко приписують роман із відомим режисером: реакція "коханців"

Путін робить невмілу спробу убезпечити самого себе: Кузан - про "перемирʼя" на 9 травняПутін робить невмілу спробу убезпечити самого себе: Кузан - про "перемирʼя" на 9 травня
21:16

Голова ДПС Кравченко: у квітні перевиконання надходжень до держбюджету становить понад 10 млрд грн

21:11

Як прибрати суперклей з рук: ефективні домашні методи

20:46

Найгірші чоловіки за знаком зодіаку: хто очолив антирейтингВідео

20:34

Літній наступ Росії: експерт чітко відповів, чи є загроза для Дніпра

Реклама
20:33

Смарагдові світлофори і не тільки, що змінитися на дорогах з травня: подробиці

19:51

Деяким батькам трохи полегшили життя: кому закон дозволив працювати онлайн

19:42

Гроші поллються рікою: на трьох знаків зодіаку чекає шалений прибуток у травні

19:34

Війна на території РФ: названо найважливіші цілі операцій ЗСУ

19:34

Москва натякнула на компроміс: Кремль готовий обговорити присутність США на ЗАЕС

19:17

Потужний вітер, зливи та заморозки: Україну накриває штормова погода

19:05

Майже 33 млн гривень: Софія Ротару здихалася елітної нерухомості в Москві

19:00

США можуть висунути Росії жорсткий ультиматум і поставити Путіна на розтяжкуПогляд

18:54

Американці несподівано виставили Україні умову щодо угоди про копалини - FT

18:44

Вниз головою чи догори: як не можна мити голову

18:38

Масований ракетний удар РФ по Україні 9 травня: Жданов зробив важливу заяву

Реклама
18:36

З 1 травня АЗС переходять на Е5: експерт поділився порадами щодо нового бензину

18:27

Частина українців втратить бронювання: в Міноборони оприлюднили список

18:16

Сім'ї загиблих захисників України зможуть отримати компенсацію від держави

18:03

Близька до ЦПК Безрукова причетна до розкрадань в армії – журналіст Бутусов

17:51

Що означає фігурка рибки на авто: священник розповів про "таємне" значенняВідео

17:31

Загроза для обласного центру України: Кузан озвучив нові цілі росіян

17:25

Долар і євро пішли вниз: яким буде курс валют у перший день травня

16:41

Угода із США буде підписана найближчної доби: названо кінцеві умови

16:32

Водіїв штрафуватимуть за червоні фари: у поліції попередили українців

16:31

Коли можливі переговори з Росією: в МЗС України озвучили головну умову

16:31

Ціни зашкалюють: скільки прийдеться платити українцям за популярний продукт

16:22

Для частини українців можуть скасувати бронювання - списки вже формуються

16:19

Коли закінчиться війна в Україні: названо ключову дату завершення обстрілів

16:16

Чи можна прибирати 1 травня: суворі прикмети і заборони, які не можна порушувати

16:11

Де розмістити грошове дерево: залучення фінансової удачі

16:05

Експерти назвали найпопулярніше авто Європи у 2025: хто очолив рейтинг

15:47

Контракт із ЗСУ після 60 років: у Раді висунули неочікувану пропозицію

15:42

Абсолютний рекорд: в зоні відчуження Чорнобиля зафіксовано рідкісне явище

15:39

Україна вже сьогодні підпише угоду про надра з США - Bloomberg

15:35

Українець Сергій Радченко проведе дебютний чемпіонський бій за пояс WBC у бріджервейті — ексклюзивно на Київстар ТБ

Реклама
15:28

Український ринок пального готується до змін: що буде з цінами на АЗС

15:16

Не можна пліткувати і лихословити: яке свято і день ангела 1 травня

15:13

Ваші аксесуари "видають" вас повністю: експерти склали психологічний портрет

15:13

"Трамп переключився на Путіна": ЗМІ дізналися, у чому Зеленський переконав лідера США

15:06

Олена Мозгова розкрила, де зараз її старші доньки

14:55

Росія готує удар з Білорусі: чи є загроза нового наступу на Київ та Львів

14:49

Дощ та сильний вітер: відомо, якою буде погода в Україні на початку травня

14:46

В скандалі з неякісними мінами крапку ставить СБУ, викрито більшість оборудок - експерт

14:39

Росія та КНДР вийшли на новий рівень "братерства" - будуватимуть міст

14:38

Як правильно хреститися: символіка жестів та значення поклонів

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти