Смарагдові світлофори і не тільки, що змінитися на дорогах з травня: подробиці

З 1 травня діє новий стандарт, згідно з яким зелений сигнал стане смарагдовим, а також додадуть нові елементи безпеки.

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Вперше в Україні з’являться спільні сигнали для пішоходів і велосипедистів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

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Чому змінюють колір світлофорів

Які нововведення з’являться на дорогах

Коли почнуть заміну світлофорів

З 1 травня 2025 року в Україні набирає чинності оновлений національний стандарт для дорожніх світлофорів. Згідно з ним, звичний зелений сигнал зміниться на смарагдовий, а також з’явиться низка нововведень, спрямованих на підвищення безпеки пішоходів і велосипедистів.

Як зазначено в офіційному документі:

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"Прийняти національний стандарт із наданням чинності з 01 травня 2025 року – ДСТУ 4092:2024 "Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні умови" (на заміну ДСТУ 4092-2002)".

Смарагдовий колір лінз поступово замінить нинішній зелений, однак зміни не будуть миттєвими. Новий тип сигналів встановлюватимуть під час планових ремонтів або заміни пошкоджених світлофорів – наприклад, із тріщинами чи вигорілими лінзами.

Інші нововвелення

Шевронні стрілки на лінзах – для покращення видимості як водіям, так і пішоходам.

Велосипедні світлофори – зі спеціальними піктограмами велосипеда. Їх діаметр становитиме 100 мм для доріжок і 200 мм для світлофорів над проїжджою частиною.

Спільні велопішохідні світлофори – з новими функціями безпеки.

Таймери зворотного відліку – на всіх типах світлофорів, включаючи велосипедні.

Кнопки виклику сигналу та звукове сповіщення – для людей з порушеннями зору чи іншими обмеженими можливостями.

Ці зміни спрямовані на те, щоб зробити дорожній рух безпечнішим і доступнішим для всіх — особливо для велосипедистів і людей з інвалідністю.

Більше новин для автомобілістів

Як раніше повідомляв Главред, вартість бензину та дизпалива на АЗС останнім часом знижується, що пов'язано зі зниженням цін на нафту з 82 до 70 доларів за барель. Експерт Сергiй Куюн зазначив, що ситуація на ринку залежатиме від світових цін на нафту та коливань курсу гривні.

Крім того з 1 квітня 2025 року в Україні набули чинності оновлені Правила дорожнього руху, які дозволяють мотоциклам та мопедам користуватися смугами громадського транспорту.

Також відомий автомеханік Скотті Кілмер поділився порадами щодо правильної парковки автомобіля та розповів, які місця можуть виявитися найбільш небезпечними.

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Що таке ПДР? Правила дорожнього руху - звід правил, що регулюють обов'язки учасників дорожнього руху (водіїв транспортних засобів, пасажирів, пішоходів тощо), а також технічні вимоги, що висуваються до транспортних засобів, для забезпечення безпеки дорожнього руху, повідомляє "Вікіпедія".

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