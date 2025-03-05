'Змініть Зеленського - розмовлятимемо': чи справді США хоче відставки президента

Експерт вважає, що це "штангове" питання, адже відразу створюється предмет для торгу.

https://glavred.net/article/smenite-zelenskogo-budem-razgovarivat-deystvitelno-li-ssha-hochet-otstavki-prezidenta-10644746.html Посилання скопійоване

Експерт пояснив, як складуться відносини США та України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео конференції Зеленського та Трампа

Що сказав Загородній:

Україна повинна концентруватися, щоб США давали зброю

Уся Європа вже заступилася за Зеленського, Україна має право сказати "ні"

Станом на березень 2025 року відносини між США та Україною важко назвати "простими". На фоні суперечки у Білому домі з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення військової допомоги Україні. Також в ЗМІ ширилися чутки, чи часом не хоче Трамп, щоби Зеленський пішов у відставку.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловив думку, що відносини Києва і Вашингтона все-таки вдасться налагодити. Він пояснив, як зараз Україні вибудовувати свої дії і риторику щодо США.

"Ми повинні концентруватися на такому. Нехай США дають зброю, а відносини тут 25-те питання. Ставку роблять на сильних. Сильних люблять. Якщо не буде Трамп розмовляти із Зеленським, нічого, якщо зброю при цьому буде давати – це головне", - заявив він в інтерв'ю Главреду.

Також Загородній відповів на запитання, чи не скажуть Штати а-ля "змініть Зеленського, ми будемо розмовляти тільки з іншим лідером України":

"Ми маємо право сказати, що не хочемо. Уся Європа вже заступилася за Зеленського. Це "штангове" питання, адже відразу створюється предмет для торгу: якщо зброя буде, тоді замінимо Зеленського. А якщо не буде зброї, то чого ми маємо міняти Зеленського? Навіщо тоді козі баян?", - каже експерт.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Дивіться інтерв'ю з експертом Тарасом Загороднім:

Ускладнення відносин України та США - що відомо

Як повідомляв Главред, під час зустрічі в Білому домі 28 лютого між президентом України Володимиром Зеленським, колишнім президентом США Дональдом Трампом та сенатором Джей Ді Венсом виникла гостра суперечка.

Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення військової допомоги Україні. Аналітики ISW пояснили, що таким чином Трамп "розкрив" міста України Путіну.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський запропонував мирний план для завершення війни та висловив готовність співпрацювати з адміністрацією Трампа. Він також погодився на угоду, яка надає США доступ до українських мінеральних ресурсів, прагнучи зміцнити двосторонні відносини.

Більше важливих новин:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред