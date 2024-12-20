"Ведуться таємні розмови в Москві": Ейдман описав сценарій усунення Путіна в РФ

Цілком імовірно, що подібні розмови-переговори ведуться десь у таємних закритих гольф-клубах Москви. Але ми про це дізнаємося лише коли відбудеться сам заколот.

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Ейдман описав сценарій усунення Путіна в РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Ейдман

Коротко:

Цілком можливо, що еліти РФ таємно обговорюють способи усунення Путіна

Поки що заколот не відбувається, тому що вони усі бояться главу Кремля

Російські еліти цілком ймовірно можуть обговорювати в Москві можливості усунення диктатора РФ Володимира Путіна. Але ми про це дізнаємося лише тоді, коли спалахне заколот.

Але поки що заколот не відбувається, тому що росіяни бояться Путіна навіть більше, ніж ядерної війни. Таку думку висловив соціолог, публіцист і автор книг Ігор Ейдман під час чату на Главреді.

"Легко сказати "усунути Путіна". Я думаю, що його б із радістю усунули. А як це зробити? Як історик за освітою, я добре знаю багато історичних сюжетів, де були змови проти правителів. Це можливо, але це дуже складний процес", – зазначив він.

Щоб повалити якогось авторитарного правителя, наприклад, Павла I або Хрущова, потрібно було, щоб значна частина їхнього оточення спочатку домовилася між собою, розробила план повалення, залучила тодішніх силовиків, нагадав Ейдман.

"Але ж це страшенно небезпечно, адже в будь-який момент хтось може стукнути. Як виявиться стукач у цій компанії, який просто настукає ФСБшникам, і все, всіх заарештують, стратять або напоять Новачком. Зрозуміло, і олігархи, і чиновники бояться, залякані всі", – сказав публіцист.

Водночас він не відкидає варіанту, що у Москві можуть таємно вестися такі розмови-переговори про можливість усунення Путіна. Але Україна про це дізнається, лише коли в РФ вже спалахне заколот. Проте російські еліти бояться Путіна, тому не факт, що знайдуться люди, які організують такий заколот.

"Водночас ми не знаємо, можливо, якісь подібні розмови-переговори десь у таємних закритих гольф-клубах Москви ведуться, а там є такі клуби, наприклад, у Германа Грефа. Такі переговори цілком імовірні. Але ми про це дізнаємося тільки тоді, коли відбудеться сам путч або заколот, або змова. Але, як відомо, "справжніх буйних мало", як співав Висоцький, і не факт, що знайдуться такі люди, які зможуть це все організувати й очолити. Поки вони всі бояться Путіна більше, ніж ядерної війни", – сказав Ейдман.

Дивіться відео чату з Ігорем Ейдманом:

Ідея Путіна про "дуель Орешником" – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Путін викликав Захід на дуель – пригрозив ударом. Володимир Путін запропонував цинічний "технологічний експеримент". Він кинув виклик нашим союзникам: обрати об'єкт у Києві, по якому Росія завдасть удару ракетою "Орєшнік", щоб системи ППО та ПРО України та Заходу спробували її перехопити.

Президент України Володимир Зеленський різко відповів на ідею Путіна про дуель з "Орешником". Він назвав Путіна "відморозком" через цинічну пропозицію дуелі "Орешника" і ППО.

Після того, як Зеленський жорстко відповів Путіну на дуель з "Орешником", мережа вибухнула мемами. Соцмережі вибухнули мемами після того, як Зеленський нецензурно відповів Путіну на ідею "дуелі" з "Орешником".

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Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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