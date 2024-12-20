Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Ведуться таємні розмови в Москві": Ейдман описав сценарій усунення Путіна в РФ

Альона Вороніна
20 грудня 2024, 08:12
752
Цілком імовірно, що подібні розмови-переговори ведуться десь у таємних закритих гольф-клубах Москви. Але ми про це дізнаємося лише коли відбудеться сам заколот.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Ейдман описав сценарій усунення Путіна в РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, Facebook Ейдман

Коротко:

  • Цілком можливо, що еліти РФ таємно обговорюють способи усунення Путіна
  • Поки що заколот не відбувається, тому що вони усі бояться главу Кремля

Російські еліти цілком ймовірно можуть обговорювати в Москві можливості усунення диктатора РФ Володимира Путіна. Але ми про це дізнаємося лише тоді, коли спалахне заколот.

Але поки що заколот не відбувається, тому що росіяни бояться Путіна навіть більше, ніж ядерної війни. Таку думку висловив соціолог, публіцист і автор книг Ігор Ейдман під час чату на Главреді.

"Легко сказати "усунути Путіна". Я думаю, що його б із радістю усунули. А як це зробити? Як історик за освітою, я добре знаю багато історичних сюжетів, де були змови проти правителів. Це можливо, але це дуже складний процес", – зазначив він.

Щоб повалити якогось авторитарного правителя, наприклад, Павла I або Хрущова, потрібно було, щоб значна частина їхнього оточення спочатку домовилася між собою, розробила план повалення, залучила тодішніх силовиків, нагадав Ейдман.

"Але ж це страшенно небезпечно, адже в будь-який момент хтось може стукнути. Як виявиться стукач у цій компанії, який просто настукає ФСБшникам, і все, всіх заарештують, стратять або напоять Новачком. Зрозуміло, і олігархи, і чиновники бояться, залякані всі", – сказав публіцист.

Водночас він не відкидає варіанту, що у Москві можуть таємно вестися такі розмови-переговори про можливість усунення Путіна. Але Україна про це дізнається, лише коли в РФ вже спалахне заколот. Проте російські еліти бояться Путіна, тому не факт, що знайдуться люди, які організують такий заколот.

"Водночас ми не знаємо, можливо, якісь подібні розмови-переговори десь у таємних закритих гольф-клубах Москви ведуться, а там є такі клуби, наприклад, у Германа Грефа. Такі переговори цілком імовірні. Але ми про це дізнаємося тільки тоді, коли відбудеться сам путч або заколот, або змова. Але, як відомо, "справжніх буйних мало", як співав Висоцький, і не факт, що знайдуться такі люди, які зможуть це все організувати й очолити. Поки вони всі бояться Путіна більше, ніж ядерної війни", – сказав Ейдман.

Дивіться відео чату з Ігорем Ейдманом:

Ідея Путіна про "дуель Орешником" – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Путін викликав Захід на дуель – пригрозив ударом. Володимир Путін запропонував цинічний "технологічний експеримент". Він кинув виклик нашим союзникам: обрати об'єкт у Києві, по якому Росія завдасть удару ракетою "Орєшнік", щоб системи ППО та ПРО України та Заходу спробували її перехопити.

Президент України Володимир Зеленський різко відповів на ідею Путіна про дуель з "Орешником". Він назвав Путіна "відморозком" через цинічну пропозицію дуелі "Орешника" і ППО.

Після того, як Зеленський жорстко відповів Путіну на дуель з "Орешником", мережа вибухнула мемами. Соцмережі вибухнули мемами після того, як Зеленський нецензурно відповів Путіну на ідею "дуелі" з "Орешником".

Читайте також:

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Путін Ігор Эйдман
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ вдарила по Києву ракетами Кинджал та Іскандер: у КМВА розповіли про наслідки

РФ вдарила по Києву ракетами Кинджал та Іскандер: у КМВА розповіли про наслідки

09:25Україна
"Путін вирішив вдарити по будинках, налякавши дітей": в ЦПД прокоментували атаку по Києву

"Путін вирішив вдарити по будинках, налякавши дітей": в ЦПД прокоментували атаку по Києву

09:16Україна
Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців

09:00Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Що не так на картинці: лише найуважніші знайдуть помилку за 4 секунди

Що не так на картинці: лише найуважніші знайдуть помилку за 4 секунди

Викидати не варто: лайфхак з кільцем, яке знаходиться під кришкою олії

Викидати не варто: лайфхак з кільцем, яке знаходиться під кришкою олії

Як відмити сковороду від старого жиру зовні: дуже хороший спосіб

Як відмити сковороду від старого жиру зовні: дуже хороший спосіб

Китайський гороскоп на завтра 20 грудня: Собакам - втрата контролю, Свиням - виснаження

Китайський гороскоп на завтра 20 грудня: Собакам - втрата контролю, Свиням - виснаження

Керує Венера й Сонце: ТОП-4 знаки зодіаку, яким завжди таланить по житті

Керує Венера й Сонце: ТОП-4 знаки зодіаку, яким завжди таланить по житті

Останні новини

09:51

"Стан важкий": що сталося з Анною Сєдоковою після смерті колишнього чоловіка

09:45

Просування військ РФ до нескінченності: Путін розраховує на виснаження ЗСУ - ISW

09:25

РФ вдарила по Києву ракетами Кинджал та Іскандер: у КМВА розповіли про наслідкиФото

09:16

"Путін вирішив вдарити по будинках, налякавши дітей": в ЦПД прокоментували атаку по Києву

09:10

Навіщо відпарювати штучну ялинку: геніальний лайфхак підірвав Мережу

Путінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – ЕйдманПутінський режим приречений і довго не протягне, рахунок іде на рік, може, декілька – Ейдман
09:00

"Мені дуже складно говорити про це": Сергій Кияшко розповів про свій біль

09:00

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців

08:45

Вийти змогли не всі: РФ влаштувала "Успенівський мішок" для ЗСУ - DeepState

08:12

"Ведуться таємні розмови в Москві": Ейдман описав сценарій усунення Путіна в РФВідео

Реклама
08:10

Нудно стало старому ПутінуПогляд

07:55

Ерістіна Орбакайте зробила гучне зізнання - Пугачова вже відреагувала

07:07

Ракетний удар по Києву: лунали потужні вибухи, є постраждалі - всі подробиціФото

06:46

Київ атакували дрони: уламки БПЛА впали в одному з районів міста

06:10

Названо найкривавіший і найболючіший відрізок для РосіїПогляд

05:55

6 днів поспіль "трусить" 5-бальний шторм: коли закінчиться потужна магнітна буря

04:44

Гороскоп на завтра 21 грудня: Терезам - несподіваний дохід, Скорпіонам - хвиля удачі

04:15

Чому не можна казати "знижка -50%": яку помилку часто роблять українціВідео

03:31

"Може зіскочити з гачка": що робитиме Трамп, якщо у Путіна є на нього компроматВідео

03:00

Просто, але дуже смачно: цікавий варіант бутербродів зі шпротами на Новий рікВідео

02:10

РФ здійснила масштабну кібератаку на держреєстри: скільки триватиме відновлення

Реклама
01:20

Невже пральна машинка "бреше": чому прання триває довше, ніж обіцяє таймер

00:09

Окупанти завдали удару по Кривому Рогу: зафіксовано "приліт" у житловий будинокФото

19 грудня, четвер
23:59

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у 2025 році: Умєров назвав точний місяць

23:42

Війна чи переговори: українці повинні ухвалити фундаментальні рішення - Блінкен

23:26

У небезпеці будуть 2 міста: що стане пріоритетом РФ після втрати Курахового - лейтенант

23:05

"Війна триває занадто довго": Шольц домовився з Трампом про досягнення миру в Україні

22:55

Ворог робить ставку на малі штурмові групи: речник пояснив нову тактику РФ

22:51

Ситуація на фронті напружена, чисельність армії РФ зросла на 100 тисяч - Сирський

22:47

"Абсолютно бездарною": український відомий ведучий публічно розмазав Камалію

22:02

Позбавлення волі до 21 року: в РФ засудили "найскрасивішу терористку" - деталі

21:49

Зеленський жорстко відповів Путіну на дуель з "Орешником": Мережа вибухнула мемамиФото

21:35

Розкішна Агілера показала свою струнку фігуру і молоде обличчя

21:08

Дружина Цекало вперше ризикнула поскаржитися на знущання

21:01

"Аж будинки тремтіли": у Мурманську поблизу бази Північного флоту РФ лунали вибухи

20:38

Принц Вільям і Кейт Міддлтон використали символічне фото для різдвяної листівкиВідео

20:32

Задули газом та підпалили: у Вишгороді співробітники ТЦК "викурювали" чоловіка з машиниВідео

20:25

Новорічний манікюр 2025: ТОП-5 ідей для неперевершеного образу

20:10

"Україна буде в НАТО": Блінкен заявив, що США просувають членство країни в Альянсі

19:59

Популярні продукти здорожчають на 15%: за що українцям доведеться платити більше

19:41

Будуть лити дощі і влупить +12: Україну атакує сильне потепління

Реклама
19:25

"Війна не закінчиться, вона спалахне знову": експерт - про те, до чого ведуть бойові діїВідео

19:12

Армія РФ хотіла атакувати з двох напрямків: ЗСУ відбили масований штурм

19:00

Закон про множинне громадянство: перший, але невпевнений крокПогляд

18:58

Росіяни спалюють обличчя вбитих солдатів з КНДР: Зеленський пояснив тактику РФ

18:54

Бутильована вода, яка коштує до $10 000 за літр: у чому її особливість

17:58

Чому досвідчені садівники посипають кімнатні рослини корицею: відповідь здивує

17:39

"Просто відморозок": Зеленський різко відповів на ідею Путіна про дуель з "Орешником"

17:16

Як зрозуміти сигнали регулювальника: коротка інструкція для водіїв

17:16

"Усе, чим зараз трясе Путін – розробки 1980-х": склади зі зброєю РФ спустошені на 70% – СотникВідео

17:00

Водії здивовані таємничою кнопкою в новому автомобілі: для чого вона потрібна

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЩо символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Рецепти на Новий рік
Шикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти