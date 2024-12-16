Режим припинення вогню в Україні: експерт розкрив неочікуваний сценарій подій

Володимир Горбач спрогнозував, коли може розпочатись припинення вогню на війні в Україні.

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Коли в Україні може початись режим припинення вогню / колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ, Главред

Головні тези Горбача:

Коли в Україні розпочнеться режим припинення вогню

Чи розмістять миротворців на лінії розмежування

В інтервʼю Главреду виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач розповів про порівняння війни із корейським сценарієм, де роль миротворців відіграють американські сили. Горбач також розповів про режим припинення вогню та яким чином тоді можливо контролювати процес, щоб не повторилась ситуація 2014 року.

Горбач пояснив, що у 2014 році ОБСЄ це контролювало, у них була спеціальна місія. Припинення вогню може статися, знову ж таки, через паритет сил сторін і усвідомлення безглуздості подальших бойових дій.

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"Щодо миротворців, повторюся: їх розміщення на території України, на лінії розмежування, малоймовірне. Це надто ризиковано для самих миротворців. Навіть якщо таку спробу зроблять, вона, найімовірніше, зазнає краху. Однак розміщення військових контингентів західних країн чи країн-членів НАТО на території України можливе, але не на лінії розмежування. Це може бути західна, центральна частина України або будь-яка територія, не окупована Російською Федерацією", - додав експерт.

Експерт також додав, що це схоже на модель розміщення контингентів НАТО у країнах Балтії, Польщі чи Румунії. Їхня присутність створює ефект стримування: якщо Росія обстрілює ці сили, то фактично починає війну проти НАТО, а не навпаки. Відповідальність перекладається на Росію.

"Це сміливий крок, але наразі західні партнери не проявляють такого рівня рішучості. Наприклад, президент Макрон починав говорити про це, але його дуже швидко затюкали. Цей варіант міг би стимулювати припинення вогню та зменшення ескалації, зокрема, як мінімум, обстрілів тилових районів України, а згодом - зменшити інтенсивність боїв на лінії фронту", - додав Горбач.

Так звані корейський чи німецький сценарії, не підходять для України типологічно. У Кореї є дві держави, два уряди, два режими, дві столиці, дві армії. У Німеччині свого часу також було дві держави, дві столиці, а навіть Берлін був розділений на дві частини.

"У нашому випадку Росія окуповує територію України, не створюючи жодної "другої України" - ні південної, ні східної, ні будь-якої іншої. Тому ці приклади для України не є показовими. У Кореї це була міжкорейська війна з елементами зовнішньої інтервенції (Китай, СРСР, США), а в Німеччині - окупація, де країну поділили на дві частини", - пояснив Горбач.

В Україні ситуація інша, адже це класичний випадок нападу однієї держави на іншу із включенням окупованих територій до складу Російської Федерації, а не створенням нової держави.

"Щодо розмежувальної лінії: в Кореї є демілітаризована зона вздовж 38-ї паралелі. Умовно, щось подібне можна було б уявити в Україні — лінію розмежування певної ширини та довжини. Але треба пам’ятати, що в Кореї немає миротворців, є американські бази, які стримують напад Північної Кореї. Миротворці ООН, наприклад, є на Кіпрі, де розмежовують грецьку та турецьку частини острова. Вони перебувають там із 1975 року, тобто майже 50 років, без жодного прогресу у врегулюванні конфлікту, але і без воєнних дій. Але скільки того Кіпру, і скільки там лінії розмежування? Кілька сотень кілометрів. А у нас, повторюся, 1200 км кордону", - розповів експерт.

Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ розгромили солдатів КНДР на Курщині. Упродовж 14 та 15 грудня в районі сіл Плєхово, Ворожба та Мартиновка загинули щонайменше 30 північнокорейських військовослужбовців, ще кілька десятків отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Павло Лакійчук повідомив, що ЗСУ опинились у складній ситуації на фронті. Стало відомо, що підрозділи Сил оборони повинні були відходити з позицій біля Успенівки ще кілька днів тому, зараз же їм доведеться відступати через сіру зону. Ситуація на Курахівському напрямку дуже складна.

У ЗСУ успіх на Харківщині, адже Силам оборони України вдалося вибити противника на південь від Глушківки. Як наголошується в повідомленні, цю інформацію також підтвердив український командир БпАК "Ахіллес".

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