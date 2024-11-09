Після перемоги Трампа у світі відбудуться серйозні зміни: Золотарьов розкрив сценарій

Насамперед Дональд Трамп націлений впровадити різке зростання торговельних мит заради реіндустріалізації США.

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Європа може стати все більше "правою" після перемоги Трампа / колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook

Головні тези з інтерв'ю Золотарьова:

Через виграш Трампа Макрона можуть чекати проблеми

У світі відбудуться серйозні зміни після виборів США

В інтерв'ю Главреду політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов розповів, яким Трамп бачить завершення війни в Україні, а також про те, що за Трампа Європа може все більше ставати "правою".

"Так, буде якийсь правий марш, і цей тренд посилюватиметься. Я не кажу, що він стане домінуючим, але, наприклад, у Німеччині коаліція "світлофора" на наступних виборах, імовірно, пролетить зі свистом. І, найімовірніше, наступний уряд Німеччини буде правоцентристським. Так само проблеми чекають і на Макрона у 2027 році", - пояснив Золотарьов. відео дня

Андрій Золотарьов розповів, що перемога Трампа може спричинити досить серйозні геополітичні зміни. Трамп, насамперед, матеріаліст і керуватиметься тим, що Китай - головний конкурент Сполучених Штатів.

"І тому він націлений впровадити різке зростання торговельних мит заради реіндустріалізації Сполучених Штатів, а також на те, що треба за будь-яку ціну, навіть задоволенням апетитів Кремля за рахунок контролю українських територій, відірвати Росію від союзу з Китаєм", - додав експерт.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Вибори у США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що "мирний план" Трампа включає європейські війська у буферній зоні. Видання The Telegraph з посиланням на оточення Трампа повідомило деталі плану після того, як Володимир Зеленський попередив, що спроба умиротворення Росії може обернутися справжнім "самогубством" для Європи.

Путін дав "сигнал" Трампу щодо переговорів про завершення війни, але є умови. Аналітики дійшли висновку, що Путін очікує від Трампа виконання вимог на забезпечення інтересів та переваги Росії, і при цьому, щоб США не вимагали нічого натомість.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що Україна може запропонувати США. Насамперед необхідно правильно фіналізувати війну. Також варто правильно проводити переговори на різних майданчиках - чим і займається зараз Володимир Зеленський.

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