Переговори Зеленського і Трампа: в ОП пояснили, що Україна може запропонувати США

Україні потрібно переформатувати економіку і визначити пріоритети, каже Михайло Подоляк.

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В ОП оцінили перспективи переговорів зі США / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот: відео

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Україна може створювати СП для виробництва зброї

Є кілька галузей для співпраці з Вашингтоном

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував питання про те, чим Київ може зацікавити США і Дональда Трампа на тлі повідомлень про те, що німецькі концерни, наприклад, Rheinmetall, заявляють про плани будівництва військових заводів в Україні.

"Нам узагалі треба було формувати свою суб'єктність через пояснення, у чому ми компетентні та що можемо запропонувати глобальному світові - не тільки в політичному сенсі, а й в економічному. Президент України сьогодні якраз це і робить. Він пояснює, що Україна - це великі можливості", - наголосив він в інтерв'ю Каналу 24.

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Представник ОП каже, що інвестиції в Україну для створення спільних підприємств будуть ефективнішими, ніж моделювання і створення з нуля в Україні.

"США вважають домінантами на ринку зброї. Вони з великим відривом ідуть від тієї ж Росії. Там налаштовані збільшувати цей відрив. А ця війна показала, що російська зброя набагато менш ефективна, ніж зброя країн НАТО, а особливо від зброї США", - каже він.

Співрозмовник переконаний у тому, що Україні можна переформатувати економіку, зробити інші пріоритети, вивести в окремий кластер мілітарну компоненту, тому що багато країн були б зацікавлені в досвіді України.

"Насамперед правильно фіналізувати війну. Також необхідно правильно проводити переговори на різних майданчиках. Президент Володимир Зеленський цим і займається. Сьогодні він веде переговори з європейськими та американськими компаніями, зокрема і з тими, які працюють на ринку зброї. Паралельно він ефективно проводить переговори на рівні президента Дональда Трампа", - нагадав він.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Радник глави ОП вказав на те, що за роки війни Україна вже створила той феномен, який впливає на наші репутаційні можливості проводити переговори.

"Також це дало усвідомлення потенційним партнерам, що в таку країну треба вкладатись, тому що вона завжди матиме результат. Ми зараз говоримо виключно про мілітарну компоненту, яка буде цікава Сполученим Штатам, але є й інші галузі, які можуть зацікавити партнерів", - додав Подоляк.

Раніше стало відомо про те, що Трамп ухвалив перше кадрове рішення. Апарат Білого дому вперше в історії Сполучених Штатів очолить жінка.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловився щодо того, чи зможе Трамп швидко завершити війну в Україні. Президент України підкреслив, що Україна хоче справедливого закінчення війни.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

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