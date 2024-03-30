Допомога при народженні дитини 2024: чи піднімуть суму до 384 тисяч

Чи більшать виплати на дітей та чи знайдуться у держави кошти на виплату майже десятикратно більшої суми? Чи збільшиться завдяки цьому народжуваність в Україні? Коли теперішні 860 грн нарешті підуть в історію?

https://glavred.net/analytics/pomoshch-pri-rozhdenii-rebenka-2024-podnimut-li-summu-do-384-tysyach-10553972.html Посилання скопійоване

Допомога при народженні новий закон - чи піднімуть виплати на дитину / Главред

Президент Володимир Зеленський днями під час зустрічі зі студентами заявив, що після закінчення війни в Україні буде "бум народжуваності". За його словами, наразі головний чинник для зростання кількості населення - це безпека, а не збільшення виплати на дітей.

"Я думаю, що найбільший стимул – це безпека, і що далі з дитиною, і що робити. І треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, допомагають, але вони не стимулюють народжувати саме під час війни", – сказав президент.

На думку президента, фінансове стимулювання батьків мало впливає на намір молодих людей народжувати. Але чи насправді це так? Будь-яка війна завжди вносить свої жахливі корективи у різні сфери людського життя та суспільства в цілому. Це стосується і демографічної ситуації, яка за умов широкомасштабної війни в Україні стала стрімко погіршуватися. Останніми роками народжуваність в нашій державі знизилася на 40%.

відео дня

Щоби виправити демографічні перекоси та заохотити збільшення народжуваності, народні обранці нещодавно подали у парламент законопроєкт №11072, яким пропонують значно збільшити розмір допомоги в разі народження дитини: від 41,28 тис. грн до понад 384 тис. грн. Чи реальне ухвалення нового закону про збільшення допомоги при народженні дитини? Чому наявна сума не відповідає фінансовим викликам, які стоять перед батьками? Главред розібрався.

Суму 41280 гривень виплати на дітей давно з’їли курс долара та інфляція

Тут слід зробити дуже важливий акцент: розміри цієї такої дійсно необхідної допомоги не змінювалися впродовж багатьох років. А що ще важливіше - фіксовану у гривні суму давно "з’їли" курс долара та інфляція.

Наприклад, у далекому 2008 році Кабінет Міністрів підвищив виплату при народженні першої дитини до 12,24 тис. гривень, другої - до 25 тис. гривень, третьої і наступних - до 50 тис. гривень. На той час курс долара був 5 гривень, тож неважко порахувати, що:

за першу дитину давали $2,5 тисячі;

за другу $5 тисяч;

за третю $10 тисяч.

Згодом, наприклад, 2011 року суму ще збільшили: при народженні першої дитини держава допомагала молодим сім’ям на 25 тис. грн., на другу - 50 тисяч, на третю близько 100 тисяч. На той час суми були прив’язані до прожиткових мінімумів, а курс долара був 8 гривень. Суми в доларах читач може помножити самостійно.

У 2014 році суму зафіксували у гривнях, а різницю між кількістю дітей скасували. І держава останні 10 років платить мамам рівно 41280 гривень - за першу дитину чи п’яту - без різниці. Станом на сьогодні, з урахуванням курсу - це ледь більше $1 тисячі… Щомісяця матері отримують по 860 гривень, чого вистачає приблизно на дві упаковки підгузків... Але про це докладніше нижче.

"Неповага до материнства"

Ми взяли коментар у молодої матері у декреті Дарини. Теперішню суму допомоги вона вважає проявом неповаги до материнства.

"Коли жінка сидить у декреті, ці гроші для неї мають бути як маленька подушка безпеки. І дуже багато матерів чекають навіть цієї мізерної суми. Це видно по тим же групам матерів у фейсбуці. Але коли ти йдеш до магазину купувати памперси і серветки, то розумієш, що цієї суми не вистачить і на тиждень. Вже не кажучи про якісь інші покупки. Якби це була нормальна сума, жінка б розуміла, що її держава хоч трохи підтримує і поважає - що на цю суму можна дитині щось купити. А за наявні 860 гривень ти можеш лише поплакати, і сподіватися можна лише на себе і близьких", - прокоментувала для Главреда молода матір Дарина.

Порівняння цін на підгузки 2019 роком

Щоб зайве не пригнічувати читача різницею сьогоднішніх реальних цін з цінами 2008 року, ми вирішили порівняти ціни хоча б 5-річної давності. І навіть ця різниця м'яко кажучи відчутна. Скільки можна було купити на державну допомогу тоді і зараз?

Це, приміром, яскраво ілюструє таблиця середніх цін на підгузки, памперси та трусики різного розміру та від різних компаній, яку Главреду було люб'язно надано компанією Pro-Consulting.

Таблиця. Середні ціни на деякі дитячі товари у 2019 та 2024 роках (у доларах США):

Джерело: Pro-Consulting

Як бачимо з таблиці, зростання цін на ці товари для малечі впродовж останніх п’яти років становило від 85 до 145%.

Так, приміром, у 2019 році молоді родини могли на суму державної допомоги (41,28 тис. грн) купити 366 комплектів підгузків Huggies Elite Soft 1 розміру (тоді курс долара до гривні був 26,25).

Станом на тепер на суму такої допомоги (41,28 тис. грн) та враховуючи курс долара до гривні 39,3, можна купити лише 108 комплектів таких підгузків, що понад втричі менше, ніж у 2019 році.

Юлія Шкурко, начальник аналітичного департаменту Pro-Consulting зазначає Главреду, що витрати на всі необхідні речі для немовляти починаються від 500 доларів і можуть сягати 1500 доларів.

"У міру зростання дитини ці витрати можуть становити від 15 до 70% загального сімейного бюджету. Відповідно до структури витрат, частка дитячого одягу становить трохи більше третини всіх фінансових витрат - 34%. Взуття для малечі займає ще 12% бюджету на дитячі потреби. На іграшки припадає 18% витрат, а решта (включаючи дитяче харчування та памперси) становить 36%. На харчування дітей батьки щорічно витрачають значні суми. Згідно із законодавством України, дитячим вважається харчування для дітей від народження до 3 років. Виробництво контролюється на державному рівні, що забезпечує високу якість продукції. Ціни на дитяче харчування з 2019 року зросли в середньому на 70%. Дитячі коляски - переважно імпортні товари, тому їхня вартість змінювалась пропорційно зміні курсу гривні - на 35-50%", - резюмує вона.

Розміри виплат у залежності від кількості дітей

Звісно, що такий нормативно-правовий акт, якщо його буде остаточно ухвалено у Верховній Раді, не може не радувати пересічних українців.

Спершу більш розлого відкриємо всі "таємниці" законопроєкту №11072. Так, у цьому документі йдеться, що держава надає допомогу:

при народженні першої дитини , що пропонується у сумі кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму для дитини віком до шести років, установленого на день народження дитини (або 384,5 тис. гривень);

, що пропонується у сумі кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму для дитини віком до шести років, установленого на день народження дитини (або 384,5 тис. гривень); у сумі кратній 100 розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину (або 256,3 тис. грн);

(або 256,3 тис. грн); у сумі кратній 50 розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину, а також призначення допомоги за доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку (128,15 тис. грн).

"Пропонується щоб одноразово при народженні дитини виплата допомоги становила двадцятикратний розмір прожиткового мінімуму, що в 2024 році складає 51,26 тис. грн, решта суми допомоги на першу-третю і кожну наступну дитину буде виплачуватися впродовж наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

При усиновленні дитини також пропонується збільшення допомоги та призначення її у розмірі, встановленому для виплати при народженні першої дитини. Визначення порядку та умов виплати допомоги у цьому випадку законодавець покладає на уряд. Дана норма передбачає стимулювання усиновлення в Україні та недопущення ситуації, при якій значно збільшиться кількість дітей у дитячих будинках, оскільки є зрозумілим, що через війну таких, які втратили батьків, значно зросте", - зазначає Главреду Юлія Лець, адвокат юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери".

Як справедливо зазначає юрист, законопроект №11072 передбачає, що в разі працевлаштування або виходу на роботу матері дитини або особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною, до закінчення строку догляду, у режимі повного робочого часу, допомога щодо догляду за дитиною не припинятиметься. Та вона виплачуватиметься особі, яка продовжує догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Таким чином законодавець намагається захищати інтереси українських дітей.

"Вважаю, що державна підтримка у вигляді збільшення виплат є особливо необхідною в період війни, оскільки може стати вирішальним аргументом для тих пар, які вагаються планувати народження дітей саме через нестабільну економічну ситуацію в родині. Ще одним фактором є підтримка вагітних жінок, які втратили чоловіків під час війни. Це надасть впевненості в тому, що дитина після народження буде забезпечена необхідним. Також матеріальна підтримка з боку держави буде гарним чинником зниження тривожності та нестабільного психологічного стану у молодих людей (потенційних молодих батьків), що позитивно відобразиться на їхньому соціальному житті та здоров’ї, а як наслідок і на збільшенні чисельності народжуваності в Україні", - резюмує Юлія Лець.

А як вважає екс-міністр соціальної політики Павло Розенко, звісно це добра новина, адже, дійсно розміри допомоги молодим матусям та їхнім новонародженим дітям потребують значного збільшення і вже давно, адже впродовж п’яти років ціни на дитячі товари (включаючи товари та харчування для малюків) різко пішли вгору.

"Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно зробив дуже правильну заяву: кожна українська родина повинна мати до трьох дітей. Але ці красиві слова повинні підкріплюватися й гарною роботою уряду, скеровану на заохочення збільшення народжуваності. Проте я думаю, що ініціатива такого законопроєкту, звісно йшла не від уряду, а від окремих народних депутатів, причому різних фракцій. А без підтримки Кабміну України втілення такого законопроєкту в життя у разі його ухвалення буде практично не можливо", - зазначає експерт.

Де знайдуть гроші та чи збільшуватиметься народжуваність?

Чи є на це гроші у держави? Павло Розенко впевнений, що їх можна знайти. На його думку, слід переглянути всі статті доходів та видатків державного бюджету на 2024 рік та подивитися, де і як можна зекономити.

"Можливо на це можуть надати нам гроші і міжнародні донорські установи. Проте, я впевнений, що вони це зроблять лише у тому випадку, коли на державному рівні буде ухвалено спеціальну програму щодо заохочення збільшення народжуваності. У цьому документі повинно бути все чітко розписано, як кажуть, до копійки. Бо саме такі програми і люблять міжнародні донори, і звісно, що вони не захочуть віддавати гроші на "вітер", знаючи про шалену корупцію в Україні", - вважає пан Розенко.

Проте експерт досить скептично ставиться до того, що ухвалення такого законопроєкту підштовхне до різкого збільшування народжуваності в нашій державі. Він аргументує свою думку тим, що значне збільшення виплат при народженні дитини не є ключовим у такому процесі.

Розенко зазначає, що за умов мирного життя та стабільного розвитку економіки, це б значно вплинуло на збільшення народжуваності (як це було, приміром, у 2005, у 2012 та 2014 роках, коли розміри цих виплат молодим матусям значно підвищувалися). Однак зараз ми, дійсно, маємо зовсім інші драматичні та трагічні реалії життя…

З ним погоджується провідний експерт соціальних і гендерних програм Центру ім. О.Разумкова Ірина Пищуліна, яка зазначає Главреду, що взагалі в індустріальному суспільстві (навіть і за умов ведення війни) стимулювати рівень народжуваності грошовими виплатами не можна.

"А в Україні ще треба зрозуміти одну дуже негативну деталь: ми можемо сміливо назвати ці державні кошти "маргінальними". Адже навіть до 2014 року, коли в нашій країні панував суцільний спокій та більш-менш непогана економічна ситуація, чимало матусь взявши таку допомогу, витрачали її на себе, а нещасних малюків віддавали потім у державні сиротинці. В інших країнах такі гроші ніяким чином не віддаються одразу у руки батьків - вони витрачаються саме на дитину. На школу, навчання, тощо. І це дуже правильно", - зазначає вона.

Щодо того, чи будуть на це у нашої держави кошти, експерт вважає, що їх можна знайти, підвищивши, у першу чергу, податки для бізнесу. На її думку, наші підприємці, хоч і всіляко скаржаться на високі податки, проте вони є набагато нижчими, ніж у європейських країнах.

Також пані Пищуліна вважає, що сподіватися на допомогу міжнародних донорів щодо вирішення питання зі значним збільшення розмірів державної допомоги при народженні дітей, не варто.

Олег Громов, спеціально для Главреда

Хто такий Олег Громов Олег Громов - український журналіст. Закінчив Київський державний університет ім Тараса Шевченка, економічна географія, працював на різних посадах, включно із заступником головного редактора у виданнях: Бізнес, Ділова Україна, Урядовий кур'єр. Працює за такими тематиками: фінанси, банки, макроекономіка, АПК, ринок нерухомості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред