Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

З травня на АЗС України будуть розбавляти бензин спиртом: чи вплине це на ціни

Анна Косик
23 квітня 2025, 16:12
142
Ціна на ринку пального буде залежати не від біоетанолу.
З травня на АЗС України будуть розбавляти бензин спиртом: чи вплине це на ціни
Водіям не доведеться платити значно більше за пальне у наступному місяці / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Сіренко:

  • З травня усі АЗС перейдуть на бензин з біоетанолом
  • Перехід на розбавлений бензин не вдарить по кишенях водіїв
  • У майбутньому вартість пального може зменшитись

1 травня на усіх АЗС в Україні бензин будуть розбавляти біоетанолом. Головний редактор галузевого видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко розповів OBOZ.UA, як це може вплинути на ціни на пальне.

За його словами, не йде мова про підвищення вартості бензину. Справа в тому, що додавання біоетанолу ніяк не впливає на формування цін. Крім того зараз відбувається дешевшання нафти.

відео дня

"Тому вартість бензину на заправках уже знижується. Що ж до біоетанолу, то суміш, яку законтрактували мережі в Європі, лише трохи дорожча за звичайний 95-й – різниця на літрі складе копійки", - зауважив він.

Тому Сіренко переконаний, що приводу для паніки немає і наголошує - у перспективі біоетанол навпаки може впливати на зниження цін на пальне в Україні.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів, що падіння вартості нафти навряд чи може вплинути на ціни на паливо в Україні.

З травня на АЗС України будуть розбавляти бензин спиртом: чи вплине це на ціни
Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Раніше також повідомлялося, що на початку тижня середня ціна бензину А-95 в Україні зросла до 54,33 грн/л. Вартість палива зросла на 88 копійок, порівнюючи з п’ятницею, 18 квітня, але згодом ціни можуть впасти.

Напередодні стало відомо - якщо Україна та країна-агресорка Росія встановлять перемир'я у Чорному морі, ціни ринку імпорту пального обваляться і ціна на пальне знизиться на 2-3 гривні за літр.

Більше новин:

Хто такий Олександр Сіренко?

Олександр Сіренко - український журналіст і аналітик, який обіймає посаду головного редактора галузевого видання "НафтоРинок". Спеціалізується на темах, пов’язаних із ринком нафтопродуктів, автозаправного ритейлу, енергетичної політики та паливної аналітики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

АЗС бензин ціна бензина новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України

США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України

16:37Війна
Україна готова до переговорів: у Києві назвали головну умову припинення вогню

Україна готова до переговорів: у Києві назвали головну умову припинення вогню

15:22Україна
Зеленський озвучив позицію України на переговорах після удару РФ по Марганцю

Зеленський озвучив позицію України на переговорах після удару РФ по Марганцю

14:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Папіка знайшла": запроданка Соломко хвалиться життям з чоловіком-пенсіонером

"Папіка знайшла": запроданка Соломко хвалиться життям з чоловіком-пенсіонером

Один засіб відбілить унітаз до блиску: як впоратися з нальотом і брудом за 15 хвилин

Один засіб відбілить унітаз до блиску: як впоратися з нальотом і брудом за 15 хвилин

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

"Мама ніби відчувала": син Наталії Сумської зробив гучне публічне зізнання

"Мама ніби відчувала": син Наталії Сумської зробив гучне публічне зізнання

Дали 10 днів: про що кожен пенсіонер має повідомити ПФУ

Дали 10 днів: про що кожен пенсіонер має повідомити ПФУ

Останні новини

16:37

Увірвуться бідність і проблеми: що в жодному разі не можна робити у Світлий четвер

16:37

США зірвали переговори про мир у Лондоні: яка причина та що вимагають від України

16:35

РФ готує великий штурм: підполковник ЗСУ розкрив мету росіян на сході

16:33

Чи змінеться мобілізаційний вік: в Раді зробили важливу заяву

16:21

Як правильно помити підставку для ножів: простий і ефективний спосіб

Визнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – ЖдановВизнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – Жданов
16:12

З травня на АЗС України будуть розбавляти бензин спиртом: чи вплине це на ціни

16:06

Світлий четвер: що можна і не можна робити 24 квітня, прикмети

15:40

Польща готується підтримати миротворчу операцію в Україні: ЗМІ розповіли деталі

15:26

Штурми не стихають: окупанти націлились на важливе для ЗСУ місто

Реклама
15:22

Україна готова до переговорів: у Києві назвали головну умову припинення вогню

15:05

Ціна зросла у 2,5 рази: в Україні стрімко дорожчає базовий овоч

15:02

Зірки обіцяють багатство та сюрпризи: 3 знаки зодіаку спіймають удачу за хвіст

14:53

Зеленський озвучив позицію України на переговорах після удару РФ по Марганцю

14:52

Допінговий скандал: що загрожує Мудрику, якщо його провину буде доведено

14:44

Олена Тополя зізналася, чому побоюється заводити 4 дитину

14:38

Протримається рік: Нафтогаз ухвалив тариф на газ для населення у 2025 році

14:38

"Даю годину": дружина Остапчука погрожує колишній телеведучому

14:22

Можете залишитися без урожаю: чим підживити часник, якщо рослина пожовтіла

14:14

Курити в Україні стане дорого: наскільки зросте вартість однієї пачки цигарок

14:08

Заморожування конфлікту і "територіальний обмін": у Трампа назвали умову Києву

Реклама
14:04

Там виробляють Шахеди: дрони атакували місто Єлабуга в Татарстані - деталіВідео

13:57

"Є привід відзначити": колишня Остапука розповіла, як поділила з ним будинок

13:34

Українцям будуть по кишені: ціни на популярні продукти різко зменшилась

13:23

Алла Пугачова поцапалася з путіністкою Ларисою Доліною - що сталося

13:18

Окупанти змінюють тактику на Донеччині: експерт розповів, куди перекидають сили

12:59

Містична прем’єра на 2+2: чому варто подивитися серіал "Злі духи"

12:57

РФ перекидає резерви для штурму: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

12:51

Хто застрелив Ігоря Талькова: убивці дали 13 років

12:48

Майже два десятки детективів НАБУ підозрюються у масштабній корупції: у них знайшли мільйони, приховані у крипті

12:42

На тлі чуток про розлучення з чоловіком: Кудрявцева знайшла нового фаворита

12:36

Для отримання субсидій і пільг українцям доведеться писати нові заяви - деталі

12:26

Трамп не може змусити РФ закінчити війну, але може давити на Україну - Кулик

12:23

Дипломати розкривають деталі плану США: що саме не влаштовує Брюссель

12:06

Україна втратить частину територій: на який мирний план згодні Лондон і Париж

11:54

Лондон скасував переговори глав МЗС: Єрмак назвав мету зустрічей у Британії

11:43

Перелом на валютному ринку: в обмінниках знову зростає курс долара

11:30

Китайський гороскоп на завтра 24 квітня: Щурам - занепокоєння, Мавпам - нещастя

11:22

Ціни почнуть істотно знижуватися: українцям сказали, коли подешевшають продукти

10:57

Створені одне для одного: 3 пари, у яких кохання, що буває раз у житті

10:50

Вибухи та "прильоти" у 6 областях: РФ атакувала Україну десятками ударних БПЛА

Реклама
10:40

Клієнти популярного в Україні банку можуть зекономити на доставці поштою

10:29

Після заяви Зеленського про Крим: Рубіо не поїде на переговори в Лондон

10:27

Що буде, якщо Київ і Москва відмовляться від мирного плану Трампа: Венс зробив заяву

10:06

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 квітня (оновлюється)

10:05

"Догодити Трампу": Жданов сказав, навіщо Путіну було потрібне великоднє перемир'я

09:51

Визнання США Криму російським може запустити "ядерний маховик" – Кулик

09:50

Зовсім не так, як зараз: історик пояснив, як українці їли сало в 17 століттіВідео

09:19

Аліна Кабаєва засвітила обручку на публіці - деталі

09:08

Ідеальні сусіди: що найкраще посадити поруч із цибулею

09:03

РФ атакувала дроном автобус у Марганці: є багато загиблих та постраждалихФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти