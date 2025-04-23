З травня на АЗС України будуть розбавляти бензин спиртом: чи вплине це на ціни

Ціна на ринку пального буде залежати не від біоетанолу.

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Водіям не доведеться платити значно більше за пальне у наступному місяці / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Сіренко:

З травня усі АЗС перейдуть на бензин з біоетанолом

Перехід на розбавлений бензин не вдарить по кишенях водіїв

У майбутньому вартість пального може зменшитись

1 травня на усіх АЗС в Україні бензин будуть розбавляти біоетанолом. Головний редактор галузевого видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко розповів OBOZ.UA, як це може вплинути на ціни на пальне.

За його словами, не йде мова про підвищення вартості бензину. Справа в тому, що додавання біоетанолу ніяк не впливає на формування цін. Крім того зараз відбувається дешевшання нафти.

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"Тому вартість бензину на заправках уже знижується. Що ж до біоетанолу, то суміш, яку законтрактували мережі в Європі, лише трохи дорожча за звичайний 95-й – різниця на літрі складе копійки", - зауважив він.

Тому Сіренко переконаний, що приводу для паніки немає і наголошує - у перспективі біоетанол навпаки може впливати на зниження цін на пальне в Україні.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів, що падіння вартості нафти навряд чи може вплинути на ціни на паливо в Україні.

Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Раніше також повідомлялося, що на початку тижня середня ціна бензину А-95 в Україні зросла до 54,33 грн/л. Вартість палива зросла на 88 копійок, порівнюючи з п’ятницею, 18 квітня, але згодом ціни можуть впасти.

Напередодні стало відомо - якщо Україна та країна-агресорка Росія встановлять перемир'я у Чорному морі, ціни ринку імпорту пального обваляться і ціна на пальне знизиться на 2-3 гривні за літр.

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Хто такий Олександр Сіренко? Олександр Сіренко - український журналіст і аналітик, який обіймає посаду головного редактора галузевого видання "НафтоРинок". Спеціалізується на темах, пов’язаних із ринком нафтопродуктів, автозаправного ритейлу, енергетичної політики та паливної аналітики.

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