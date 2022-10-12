ЗСУ 'відкобзонять' ще більше росіян: Україна отримає від Німеччини додаткові РСЗВ та САУ

Україна отримає від Німеччини додаткові РСЗВ та САУ / Бундесвер

Найближчими тижнями Україна отримає від Німеччини додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II і самохідні артилерійські гаубиці PzH 2000. Про це на тлі шостої зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомило Міністерство оборони ФРН у Twitter.

У німецькому оборонному відомстві підкреслили, що зустріч у форматі "Рамштайн" проходить у особливий час: масовані російські ракетні атаки, часткова мобілізація у РФ, фіктивні референдуми на тимчасово окупованих територіях України, а також успішний контрнаступ ЗСУ.

"Ми координуємо нашу постійну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні буде передано більше PzH 2000 та MARS II", - заявили у Міноборони ФРН.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Україна вже отримала від ФРН першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Передача бойової одиниці відбулася 11 жовтня на українсько-польському кордоні.

Окрім того, влада Німеччини оголосила про додаткові постачання зброї Україні. Зокрема, Берлін обіцяє відправити ЗСУ 100 танків з Греції та Словаччини.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення військової допомоги Україні. За його словами, зараз головним пріоритетом є відправка нашій державі додаткових систем протиповітряної оборони для реалізації права на самооборону.

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