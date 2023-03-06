Знаменитий бренд Louis Vuitton влип у скандал через свастику РФ: в ОП жорстко відповіли

Louis Vuitton в рекламі використовує символ "V", який наносять на свою форму і озброєння окупанти.

Реклама Louis Vuitton закінчилася скандалом / Instagram

Реклама нової жіночої колекції знаменитого французького будинку моди Louis Vuitton закінчилася скандалом зі звинуваченням у використанні символів окупантів РФ.

У мережі користувачі розкритикували французьких дизайнерів за рекламу в кольорах російського прапора і з символами війни проти Україні.

Відзначимо, що Louis Vuitton в рекламі використовує символ "V", який наносять на свою форму і озброєння окупанти, здійснюючи військові злочини в Україні.

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Крім того, в рекламі використовуються кольори прапора РФ: білий, синій і червоний.

Реакція Офісу президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк жорстко розкритикував французький бренд у своєму Twitter.

"Вже більше року Росія вбиває українців в Європі, використовуючи триколор і свастику V/Z. Елітний будинок моди, орієнтований на російських багатіїв, вирішив публічно пограти з символами агресії. Розкіш пахне краще, коли вона облита кров'ю, чи не так, Louis Vuitton?",- написав він.

Раніше повідомлялося про те, що багато іноземних компаній пішли з російського ринку. Але є й ті, які продовжують працювати з кривавим окупантом, таким чином безпосередньо спонсоруючи знищення українців.

Серед них - Auchan - французька мережа супермаркетів і гіпермаркетів. Також Metro Cash & Carry GmbH - Міжнародна торгова оптова компанія. При цьому заявляє, що допомагає українським захисникам продуктами.

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