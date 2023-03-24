"Значить треба йти до Львова": Медведєв ще ширше розкотив губу й оголосив нові цілі РФ

Путінський прихвостень вважає, нібито проти російських окупантів "непрямо" виступили 3,6 мільйона представників армії НАТО.

Медведєв ще ширше розкотив губу й оголосив нові цілі РФ/ УНІАН

У країні-агресорці Росії знову заговорили про те, що хочуть захопити "всю Україну аж до Львова". Такими рожевими мріями поділився заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

При цьому він знову заявляє про нібито "протистояння РФ з НАТО", адже, очевидно, боїться зізнатися, що російські загарбники раз за разом зазнають поразок від української армії. Про це Медведєв сказав представникам російських пропагандистських ЗМІ, відповідне відео було опубліковане у його Telegram-каналі.

Цього разу Медведєву привиділися 3,6 мільйона представників армії НАТО, які "непомітно" беруть участь у війні.

відео дня

"Скажу лише одне, що і так очевидно: російська армія воює не з Україною, не з українським напівнацистським чи нацистським режимом. Наша країна воює з 3,6 мільйона представників армії НАТО – вони беруть участь у такому знятому, гібридному конфлікті, але вони беруть участь, і вони по суті це вже не приховують – і з населенням у 800 мільйонів людей, які постачають техніку, засоби ураження та гроші київському режиму", – зморозив прихвостень Путіна.

При цьому Медведєв, навіть не соромлячись загарбницьких амбіцій своєї країни-агресорки, назвав території України "російськими" і заявив, нібито з них потрібно "викинути усіх іноземців".

"Потрібно добитися усіх поставлених цілей із захисту наших територій, тобто територій Російської Федерації. Тобто викинути усіх іноземців, які там перебувають, у широкому сенсі цього слова", – видав чергову порцію маячні заступник голови Ради безпеки РФ.

Медведєв назвав нові цілі Росії і знову заявив, нібито країна-терорист РФ хотіла б захопити Київ і "всю Україну аж до Львова". Цікаво, що розкотивши губу на Київ та Львів, він "призабув", що російська окупаційна армія уже вісім місяців не може захопити набагато менший за розмірами Бахмут на Донеччині.

"Створити санітарну смугу, яка не дозволить обстрілювати або застосовувати будь-які інші види зброї, яка працює на середніх та коротких дистанціях, кілометрів 70-100, демілітаризувати, якщо говорити про воєнну компоненту. А якщо цього виявиться недостатньо, тоді приймати якісь інші рішення. Тут не можна відкидати нічого: якщо до Києва треба дійти, значить треба йти до Києва, якщо до Львова потрібно дійти, значить треба йти до Львова для того, щоб винищити цю заразу", – поділився своїми рожевими мріями путінський прихвостень.

Дмитро Медведєв/ скрін

Раніше Медведєв погрожував Німеччині ракетним ударом у тому разі, якщо в цій країні затримають російського диктатора Володимира Путіна згідно з ордером на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Він заявив, нібито РФ вдарить ракетами по Бундестагу та Офісу Шольца.

Нагадаємо, заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв зморозив ще одну "причину" повномасштабного вторгнення РФ в Україну. В інтерв′ю російським пропагандистам він заявив, нібито "Україна – це частина Росії", але начебто довгий час Росія "мирилася з тим, що Україна була окремо".

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