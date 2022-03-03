"Живим або мертвим": ексдепутат Держдуми запропонував $1 млн за упіймання Путіна

Ілля Пономарьов / УНІАН

Колишній депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що готовий виплатити мільйон доларів тому, хто передасть президента РФ Володимира Путіна в руки міжнародного правосуддя.

Як написав він у своєму Facebook, він готовий заплатити за живого або мертвого господаря Кремля.

"Пропоную 1 мільйон доларів тому, хто доставить в руки міжнародного правосуддя живим або мертвим Путіна", - пише він.

Екс-депутат Держдуми звинуватив Путіна у військових злочинах проти громадян України, а також у узурпації влади і неодноразовому порушенні Конституції РФ

"Закликаю колег-підприємців з РФ і України приєднатися до моєї ініціативи і збільшити винагороду за голову вищезазначеного Путіна", - додав Пономарьов.

Нагадаємо, раніше російський бізнесмен Олександр Кананихін призначив велику нагороду за "голову" Путіна. За його затримання або вбивство пропонується 1 мільйон доларів.