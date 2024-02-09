'Повторив стару брехню': в ЄС жорстко відреагували на інтерв'ю Путіна Карлсону

В ЄС зазначили, що не почули в інтерв'ю Путіна американському журналісту Такеру Карлсону нічого нового.

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В жорстко ЄС відреагували на інтерв'ю Путіна Карлсону / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ifp.news

В Єврокомісії відерагували на двохгодинне інтерв'ю, яке дав російський диктатор Володимир Путін проросійському пропагандисту та ексведучому телеканалу Fox News Такеру Карлсону. Про це на брифінгу сказала речниця Європейської комісії Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не побачили нічого нового в інтерв'ю Путіна. Він повторив стару брехню, спотворення та маніпуляції, а також продемонстрував дуже вороже ставлення до Заходу, що не є чимось новим", – зазначила вона.

Вона також висловила висловила сум, що очільнику Кремля Володимиру Путіну фактично надали платформу для пропаганди, брехні та поширення маніпуляцій про Україну.

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"Це небезпечна брехня, оскільки він використовував її як так зване пояснення для незаконної та неспровокованої загарбницької війни РФ проти України, мирного сусіда. Ця брехня вже стала безпосередньою причиною величезних страждань, злочинів та звірств, скоєних проти українського народу Росією", – пояснила Массралі.

Вона також зазначила, що Путін знову підтвердив, що він не прагне до справжнього та значного прогресу у досягненні миру, коли заявляє, що Росія буде захищати свої інтереси до кінця.

Речниця Єврокомісії додала, що якщо Путін дійсно має намір захищати інтереси своєї країни та російського народу, то він повинен негайно та безумовно вивести свої війська та техніку з усієї території України до її міжнародно визнаних кордонів. Також, на її думку, Путіну було б важливо вирішити великі проблеми, з якими щодня зіштовхується російське суспільство.

Інтерв'ю Володимира Путіна Такеру Карлсону

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представник ГУР МО Андрій Юсов відреагував на інтерв'ю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону відзначивши, що це була інформаціно-психологічня операція Росії.

Російський диктатор Володимир Путін в ході інтерв'ю зазначив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином досягти "вирішення ситуації".

Крім того, він вказав на те, що РФ "не досягла цілей" у війні проти України. Ключовою ціллю так званої "СВО" Путін визнав проведення в Україні "денацифікації".

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