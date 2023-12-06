Зеленський виступить на саміті лідерів G7: названо порядок денний зустрічі

Президент України Володимир Зеленський виступить на онлайн-саміті G7. Лідери збираються обговорити важливі питання міжнародного співтовариства – війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та штучний інтелект. Про це заявив представник японського уряду Хірокадзу Мацуно.
Як повідомляє Kyodo, він розповів про те, що Зеленський візьме участь у саміті Великої сімки, який відбудеться у віртуальному форматі, 6 грудня. Очікується участь українського гаранта на початку зустрічі.
За словами Мацуно, прем'єр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери повинні обговорити ключові питання міжнародного порядку денного – війну в Україні, обстановку на Близькому Сході і штучний інтелект.
Зеленський скасував виступ у Сенаті США
Український глава держави Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США, повідомив лідер Демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер. Гарант повинен був розповісти американським парламентаріям про ситуацію на фронті і потреби ЗСУ в зброї. Як сказав Шумер, щось змінилося в один момент, і виступ Зеленського не відбувся.
Міністр оборони України Рустем Умеров поділився думкою, чому Зеленський скасував виступ у Сенаті. На думку очільника військового відомства, це може бути пов'язано зі змінами ситуації у війні, а глава держави виступить вже за наступної нагоди.
За даними The Washington Post, у середу, 6 грудня, Сенат США розгляне ініційований Білим домом пакет документів на 110 мільярдів доларів, який передбачає допомогу для України та Ізраїлю. Швидше за все, законопроекти не будуть проголосовані, оскільки демократи і республіканці не досягли домовленостей щодо питання безпеки південного кордону Штатів – питання також є частиною пакету.
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