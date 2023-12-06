УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Зеленський виступить на саміті лідерів G7: названо порядок денний зустрічі

Андрій Ганчук
6 грудня 2023, 12:51оновлено 6 грудня, 14:48
Президент Володимир Зеленський виступить на саміті лідерів країн Великої сімки 6 грудня, розповів представник уряду Японії Хірокадзу Мацуно.
Зеленський, Велика сімка
Зеленський візьме участь на початку зустрічі Великої сімки / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал В. Зеленський, Посольство США в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступить на онлайн-саміті G7. Лідери збираються обговорити важливі питання міжнародного співтовариства – війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та штучний інтелект. Про це заявив представник японського уряду Хірокадзу Мацуно.

Як повідомляє Kyodo, він розповів про те, що Зеленський візьме участь у саміті Великої сімки, який відбудеться у віртуальному форматі, 6 грудня. Очікується участь українського гаранта на початку зустрічі.

За словами Мацуно, прем'єр Японії Фуміо Кісіда та інші лідери повинні обговорити ключові питання міжнародного порядку денного – війну в Україні, обстановку на Близькому Сході і штучний інтелект.

відео дня

Зеленський скасував виступ у Сенаті США

Український глава держави Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США, повідомив лідер Демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер. Гарант повинен був розповісти американським парламентаріям про ситуацію на фронті і потреби ЗСУ в зброї. Як сказав Шумер, щось змінилося в один момент, і виступ Зеленського не відбувся.

Міністр оборони України Рустем Умеров поділився думкою, чому Зеленський скасував виступ у Сенаті. На думку очільника військового відомства, це може бути пов'язано зі змінами ситуації у війні, а глава держави виступить вже за наступної нагоди.

За даними The Washington Post, у середу, 6 грудня, Сенат США розгляне ініційований Білим домом пакет документів на 110 мільярдів доларів, який передбачає допомогу для України та Ізраїлю. Швидше за все, законопроекти не будуть проголосовані, оскільки демократи і республіканці не досягли домовленостей щодо питання безпеки південного кордону Штатів – питання також є частиною пакету.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Япония Володимир Зеленський Велика сімка війна Росії та України
Реклама

Главное за день

"Відповідальність за поразку України": у США закликали Конгрес схаменутися

"Відповідальність за поразку України": у США закликали Конгрес схаменутися

14:28 Світ
Блінкен - про загрозу зриву допомоги Україні: це розв'яже руки Путіну

Блінкен - про загрозу зриву допомоги Україні: це розв'яже руки Путіну

13:28 Світ
"Погана доба для окупантів": ЗСУ "мінуснули" РЕБ Житель і 520 путінських вояк

"Погана доба для окупантів": ЗСУ "мінуснули" РЕБ Житель і 520 путінських вояк

12:18 Україна
Все главные новости

Останні новини

15:15

Церковне свято 7 грудня: що не можна робити на святого Амвросія

14:28

Святковий продуктовий кошик значно подорожчає: чому зростають ціни

14:28

"Відповідальність за поразку України": у США закликали Конгрес схаменутися

14:27

Путіністка Кожевнікова показала себе у величезній вазі

14:06

Не тільки для пенсіонерів: що таке скандинавська ходьба і яка від неї користьВідео

Без допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - ГорбачБез допомоги США фронт перейде в оборону, перемога України стане примарною - Горбач
13:52

У Словаччині перевізники хочуть повністю заблокувати пункт пропуску до України

13:39

Секрет ідеальної яєчні: чому досвідчені кулінари додають воду під час смаження

13:28

Загрозливо критична ситуація: експерт про оборону Авдіївки до Нового року

13:28

Блінкен - про загрозу зриву допомоги Україні: це розв'яже руки Путіну

Реклама
13:27

Лікарі заливали крапельниці за лаштунками: російська співачка ледве доспівала на власному концерті

13:12

Лимон, сіль і оцет замінять магазинні засоби: як швидко відбілити пожовклий пластик

13:06

Повернувся з Польщі захищати Україну: на фронті загинув працівник мерії Любліна

13:05

"Місто-привид Бахмут": Тука розповів, чи відновлять в Україні зруйновані містаВідео

12:51

Зеленський виступить на саміті лідерів G7: названо порядок денний зустрічі

12:18

"Погана доба для окупантів": ЗСУ "мінуснули" РЕБ Житель і 520 путінських вояк

12:12

"Не думав, що це настільки серйозно": у Романа Сасанчина проблеми зі здоров'ям

12:06

Можливості, радість і гроші: 4 знака зодіаку стануть щасливішими в грудні 2023

11:58

Китайський гороскоп на завтра 7 грудня 2023: Кінь - тримайте гроші при собі, Бик - готуйтесь до плутанини

11:51

Пісторіус пообіцяв, що Німеччина збільшить виробництво зброї для України

11:48

Україну накриє циклон з Туреччини: синоптик назвала дату сильних опадів

Реклама
11:32

З глибоким змістом: Софія Ротару привітала з Днем ЗСУ та з Днем святого Миколая

11:22

Гороскоп на 2024 рік для Овнів: Зелений Дракон принесе успіх, кохання й прибутокВідео

11:04

Під Бахмутом ЗСУ прорвались та захопили позиції окупантів: в ISW розкрили деталі

10:54

Грандіозний скандал в Іспанії: королеву звинувачують у зраді чоловікові

10:51

Іноземні ЗМІ готують "атаку" проти керівництва України – ЦПД

10:03

Чому Зеленський скасував виступ у Сенаті: Умеров натякнув на ситуацію на фронті

09:58

Різдвяна головоломка для всієї родини: 5 драконів на фото знайти зможуть не всі

09:54

"Це безумство": Байден відреагував на можливу відмову США від підтримки України

09:48

Віталій Портников. Росія спокушає перемовинамиВідеоблоги

09:46

"Ми можемо втратити країну": командир взводу розповів про складну ситуацію на фронті

09:28

"Цивілізованому світу має бути соромно": Умеров розповів про ситуацію на фронті

09:24

Чому не можна казати "слідуючий": Авраменко пояснив поширену помилкуВідео

09:22

Гороскоп на завтра 7 грудня 2023: Стрільців підведуть зуби, Овни втратять гроші

08:47

Демократи внесли у Сенат США новий законопроєкт: чи отримає Україна допомогу

08:37

Лідер республіканців у Сенаті закликав голосувати проти виділення допомоги Києву

08:15

Місячний календар 7 грудня 2023: дуже потужний день сприяє лікуванню хвороб

08:05

"Усі рішення ухвалені": Кулеба зробив важливу заяву про появу F-16 в Україні

08:00

Пакет допомоги від США, або Чому Україну чекає жорстка економіяПогляд

07:35

Вночі на Хмельниччині лунали вибухи: що відомо про атаку РФ

06:54

ЗСУ змусили окупантів відступити з двох позицій біля Авдіївського коксохіму - ISW

Реклама
06:10

Економічна безграмотніст: нова та величезна проблема УкраїниПогляд

05:30

Сильний ритуал на виконання бажання: з цими словами здійсниться будь-яка мріяВідео

04:25

Як позбутись жовтих плям від праски: 6 способів, які врятують ваші речі

03:40

Це справжній виклик: лише одиниці здатні знайти рибу у веселій оптичній ілюзії

03:10

Каменських влаштувала соковитими формами справжній тест-драйв тугому корсету

02:40

Як почистити золоті та срібні прикраси: дієві методи, які повернуть блиск за секунди

02:05

Онук Ротару, який втік з України, дав інтерв'ю, в якому "забув" про війну

01:42

"Силіконових долин" не буде багато: Тука оцінив, чи повернеться життя в зруйновані РФ міста

01:20

Допомога Україні: США можуть піти іншим шляхом, це не менш небезпечно - експерт

00:35

Тарас Тополя з закривавленою головою показав фото з місця ДТП

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюр
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти