У великому порту Туреччини прогримів потужний вибух: що відомо

У Туреччині прогримів вибух у порту в момент завантаження судна із зерном.

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У Туреччині пролунав потужний вибух / колаж: Главред, скріншот: CNN Turk, google.maps

Сьогодні, 7 серпня, турецькі ЗМІ повідомили про потужний вибух біля великого турецького комерційного порту Деріндже у Мармуровому морі.

Як повідомили у CNN Turk, вибух біля порту в турецькому Деріндже прогримів у елеваторі в момент завантаження судна із зерном. Цей порт розташований за 95 км на схід від Стамбула.

За попередньою інформацією відомо про постраждалих: поранено чотирьох людей.

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Репортери повідомляють, що вибух, який пролунав близько 14:40, було чутно з усіх точок Ґельджюка (місто та район провінції Коджаелі в Мармуровому регіоні). На місце вибуху вирушили багато рятувальних команд. Після вибуху здійнявся сильний дим, який закрив небо.

Мер Деріндже Зекі Акгюль повідомив про вибух у силосах зернової компанії ТМО. Там зараз працюють бригади надзвичайних служб. Щодо постраждалих, то за словами мера, їхній стан не важкий: незначні травми. Акгюль зазначив, що територія з елеваторами розташована близько до порту, але не має жодного зв'язку з ним.

Офіційної інформації щодо причин вибуху від турецької влади наразі немає.

"Зернова угода"

Нагадаємо, що 17 липня Росія вийшла з зернової угоди. Країна-агресорка в односторонньому порядку виходить з зернової угоди. Росія "негайно повернеться до угоди, як тільки частина домовленість, що стосується Москви, буде виконана".

Ердоган може "виторгувати" тристоронній формат. Експерт спрогнозував долю зернової угоди. Якщо Путін і Ердоган домовляться, то Туреччина буде знімати оренду із зернового коридору, а Росія отримає якісь бонуси від Туреччини.

Україна готова піти на ризик і почати експорт зерна. За його словами, ризики для цивільних кораблів повинні бути враховані в разі відновлення поставок, оскільки комерційне судно може бути затоплено російською ракетою або міною.

В ISW розкрили, чому Росія посилює атаку по українських портах. Довготривалі збої в логістиці зерна в Україні матимуть дедалі більший каскадний вплив на постачання зерна.

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