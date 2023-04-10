Заробила сотні тисяч доларів: колишня дружина Путіна збагатилася на війні з Україною

Колишня дружина диктатора РФ Людмила Очеретна заробила на боргах простих росіян.

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Колишня дружина Володимира Путіна стала багатшою за час війни / РБК

За час війни, розв'язаної РФ проти України, колишня дружина російського диктатора Володимира Путіна Людмила Очеретна стала багатшою.

Майже на 1,7 млн доларів збільшила прибуток компанія мікрокредитів, яка їй належить. Про це пише російське видання Можем объяснить.

Колишня дружина диктатора РФ заробила на боргах простих росіян. Причому за останній рік закредитованість росіян за військовий рік досягла рекордного рівня.

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Пов'язана з очеретяною фірма КарМани (CarMoney), яка видає позики під заставу авто, за підсумками 2022 року заробила рекордні 391,3 млн рублів (4,7 млн доларів). Чистий прибуток фірми виріс на 66% в порівнянні з мирним часом, випливає зі звітності, яку подивилися журналісти.

Колишня дружина Путіна особисто отримала від CarMoney 58 млн рублів (700 тисяч доларів) у 2022 році, випливає з фінансової звітності. Виплати були здійснені через власника організації — кіпрський офшор Carmoney cy LTD. Він контролюється компанією Меридіан, 99% в якій належать екс-дружині Путіна.

Крім того, за два дні до нового року офшор Очеретної перестав був власником CarMoney. Компанія пішла в російську юрисдикцію, а її новим власником стало ТОВ Смарттехгрупп. Таким чином фірма пішла від економічних санкцій з боку Євросоюзу, оскільки сама Очеретна знаходиться під обмеженнями деяких країн, йдеться в публікації.

Раніше влада Великобританії розширила санкційний список проти оточення російського диктатора Володимира Путіна. Тоді в нього були включені колишня гімнастка Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають путінської коханкою, а також його колишня дружина Людмила (зараз вона носить прізвище Очеретна).

Всього в санкційний список додана дюжина людей, в їх числі родичі диктатора Путіна або люди, яких британська влада вважає входять в його "ближнє коло".

Пізніше США ввели санкції проти музиканта Сергія Ролдугіна, якого ЗМІ називають найближчим другом Путіна і хрещеним батьком однієї з його дочок. Під санкції США також потрапила його дружина ‒ оперна співачка Олена Міртова.

Тепер Ролдугін знаходиться в санкційних списках США, Євросоюзу, Великобританії, Австралії та Нової Зеландії.

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