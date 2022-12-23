Захід змирився, що РФ повинна розпастися, інакше через 20 років буде війна в Європі – Кулик

Якщо Росія продовжить існувати у такому вигляді, як зараз, у Європі не уникнути ще потужнішої війни. І США доведеться також взяти у ній участь.

Захід змирився, що РФ повинна розпастися, зазначає Віталій Кулик/ ua.depositphotos.com, Главред

Частина високопосадовців США і Європи бояться розвалу Росії, як страшного сну. Проте така позиція уже поступово пригасає. Адже все більше американців та європейців переконуються, що зберегти Росію у її нинішніх кордонах означає відтягувати у часі завершення війни в Україні.

Більше того – якщо РФ не розпадеться, то років через 20 у Європі спалахне нова війна, ще потужніша від нинішньої. Про це розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв’ю Главреду.

"Бо тоді (якщо РФ не розпадеться – ред.) ми отримаємо перемир’я, і через років двадцять знову зіштовхнемося із новою фазою війни, але тоді ця війна вже може бути не на території України, а, наприклад, Польщі, Прибалтики, причому з іще більшою силою (можливо, навіть із застосуванням ядерної зброї) і США доведеться брати у ній участь", – зазначає Кулик.

Тому у США та Європі все більше розуміють неможливість забезпечення безпеки у світі, якщо Росія лишиться існувати у такому вигляді, як зараз.

"Як на мене, на даний момент прихильників того, що Росія має припинити своє існування як державне утворення, стає усе більше. І сьогодні це є якщо не домінуючою, то однією з основних позицій, які присутні в американському істеблішменті", – наголосив Кулик.

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору представили відповідну доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнера" і "кухар Путіна" Євген Пригожин намагається посилити роль своєї ПВК у російських військових операціях на території України. У нього є політичні амбіції, і він хоче вплинути на ультранаціоналістичний електорат в Росії, розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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