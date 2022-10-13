Захід не відповідатиме ядерним ударом, якщо РФ застосує таку зброю проти України – Боррель/ Reuters, Кореспондент

У разі застосування російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України, Захід не відповідатиме на це ядерним ударом.

Західні держави відреагують на такий крок Росії потужно у військовому плані. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у четвер, 13 жовтня, під час виступу у бельгійському місті Брюгге.

"Є ядерна загроза, і Путін каже, що він не блефує. Ну, він не може дозволити собі блеф. Має бути чітко зрозуміло: люди, що підтримують Україну, ЄС, держави-члени, США, НАТО не блефують також", – завив Боррель.

Він зазначив, що будь-яка ядерна атака Росії на Україну потягне за собою відповідь.

"Будь-яка ядерна атака проти України створить відповідь. Не ядерну відповідь, але потужну відповідь з військового боку", – наголосив він.

Також Боррель додав, що зараз дуже серйозний момент в історії. І світ нині повинен показати єдність, силу і рішучість.

Загроза ядерного удару РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що Путін хотів вдарити ядеркою по Україні, але в останній момент влаштував масований обстріл. Таке рішення російський диктатор прийняв після спілкування з кількома постійними членами Ради Безпеки РФ.

Пізніше президент США Джо Байден знову оцінив ризики російського ядерного удару по Україні. Він вважає, що президент РФ Володимир Путін не піде на цей крок. Але Байден попередив, що Пентагон заздалегідь розробив варіанти дій на випадок застосування Путіним ядерної зброї.

Представник НАТО анонімно розповів виданню Reuters, що якщо країна-агресорка Росія піде на застосування ядерної зброї проти України, ситуація призведе до "фізичної відповіді" з боку союзників Києва, і, можливо, всього Північноатлантичного альянсу.

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