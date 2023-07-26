Захід боїться, лише одна країна зацікавлена в розпаді Росії - Загородній

Вся політика Заходу останніх ста років була націлена на те, щоб Росія залишалася цілісною, сказав Тарас Загородній.

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Тарас Загородній розповів, хто зацікавлений у розпаді Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

На даний момент зацікавлена в розвалі Російської Федерації лише одна країна в Європі – Велика Британія. США та Європа цього поки що цього не хочуть. Про це під час чату на Главреді розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, вся політика Заходу останніх ста років була націлена на те, щоб Росія залишалася цілісною.

"Йому так вигідно. Згадайте, як Буш і Тетчер приїжджали в Україну і вимагали, щоб вона не виходила зі складу СРСР. Всім зручніше мати справу з однією країною та з нею вирішувати нагальні питання. Захід не знає, що робити з Росією, і боїться її розпаду. Україні допомагають рівно настільки, щоб вона не програла – так робиться саме через те, що Захід не вирішив, що робити з РФ",-вважає Загородній.

Однак, за його словами, "істотно зіпсував цю концепцію рейд Пригожина, який показав, наскільки прогнила Росія, якщо навіть при Путіні все може впасти в будь-який момент, і РФ почне розпадатися".

Загородній вважає, що можливість розпаду Росії говорить про наявність можливостей для України.

"Наша країна в такій ситуації повинна займати активну позицію. Якщо нам нададуть зброю, ми закриємо всі свої питання та організуємо миротворчі операції на території Росії. Наприклад, якщо є проблеми з ядерними сховищами на території Росії, Україна може взяти ці сховища під контроль, коли в РФ почнеться смута. У нас є Центр "А" СБУ, де служить 4 тисячі осіб, а це спецназ, який знищує ворога і колаборантів. Ці люди цілком можуть за окрему плату взяти під контроль ядерні сховища в РФ, якщо ми будемо розуміти, що нам за це буде", - зазначив експерт.

"Заходу складно погодитися з тим, що Росія може розвалитися. Поки в розвалі Російської Федерації зацікавлена лише одна країна в Європі - Велика Британія. Її повністю влаштує такий варіант, адже він дозволить їй повернутися в матрицю Британської імперії. А ось США та Європа в цьому поки не зацікавлені", - додав він.

За словами Загороднього, темп війни в Україні зараз підтримується Сполученими Штатами Америки і Заходом в цілому.

"Як вони хочуть, так війна і йде. А далі все залежить від нас. Хто нам заважає запустити військову економіку так, щоб ми не залежали від поставок озброєнь? Якщо ми запустимо свою військову економіку і почнемо вигравати у війні без допомоги Заходу, ви здивуєтеся, як швидко нам дадуть додаткову зброю, просто щоб західні країни могли "поставити прапор". Аж до того, що нам в такому випадку можуть дати безкоштовно навіть F-35 – просто щоб показати, що це Штати зробили, а не українці самі вирішили свої питання. Так цинічно влаштований мир", - резюмував експерт.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім на Главреді:

Розпад Росії

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