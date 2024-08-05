'Закінчиться катастрофою': відомі наслідки кадрових перестановок в Міноборони РФ

Політолог наголошує, що якщо Путін дійсно одноосібно керує військовими діями, то це може закінчитись катастрофою для Росії в довгостроковій перспективі.

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Політолог пояснив причини кадрових перестановок в Міноборони РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У Росії заарештували вже чергового колишнього заступника екс-міністра оборони Сергія Шойгу - генерала Дмитра Булгакова. Про причини та наслідки кадрових перестановок в військовому керівництві РФ розповів в інтерв'ю Главреду політолог Олександр Морозов.

За його словами, путінізм зараз знаходиться у такій фазі, коли важко передбачити, чим все це завершиться.

"Відбуваються якісь фантасмагоричні події та ухвалюються дивні рішення. Незрозуміло, чи є у Путіна альтернативна група підготовлених військових, які могли б зайняти місця тих людей, яких з гуркотом звільняють. Незрозуміло, ким міняти генералів, командувачів частинами і міністерських чиновників з великим досвідом роботи. Але Путін усе це продовжує і на щось розраховує. До чого це призведе, наприклад, через півроку? Абсолютно незрозуміло", - вказує експерт.

Політолог зазначає, що призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони викликає великі сумніви щодо його ефективності. Деякі експерти вважають, що Білоусов і його команда приречені на провал, порівнюючи його роботу в Міноборони з діяльністю Рогозіна в Роскосмосі: багато піару, але результатів немає. Інші припускають, що начальник Генштабу Герасимов може бути усунутий зі своєї посади.

Морозов зазначає, що багато хто вважає, що Путін опинився у складній ситуації, особисто водить пальцями по карті та безпосередньо керує військовими діями, обходячи Генштаб і Міністерство оборони.

"Якщо так і є, то це непогана новина, тому що всім добре відомо, як за часів Першої світової війни російський імператор став верховним головнокомандувачем і очолив військову ставку. Усе стало ще гірше і швидко закінчилося катастрофою", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Олександр Морозов розповів, чому наразі неможливі перемовини України і РФ:

Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Відставки в Міноборони Росії - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін проводить чистки в Міністерстві оборони Росії, намагаючись знайти стратегію перемоги у війні проти України та протистоянні з Заходом. Він реалізує плани, про які раніше говорив ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин. За даними CNN, ці чистки не спрямовані на боротьбу з корупцією, а є спробою оптимізувати роботу військового відомства окупантів.

Кремль цілеспрямовано усуває вищих посадових осіб Міністерства оборони Росії, включаючи старших офіцерів, які командують операціями в Україні. Однак справжні причини звільнень приховуються за звинуваченнями в корупції, зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

12 травня стало відомо, що Путін вирішив відправити у відставку Шойгу і Патрушева. Шойгу став секретарем Ради національної безпеки і оборони, а Патрушев, який раніше обіймав цю посаду, став помічником президента.

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