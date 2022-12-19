Захарова вибухнула нікчемними погрозами на адресу Греції через можливу відправку Україні С-300

Захарова видала маячню, що Афіни, спрямовуючи озброєння до зони бойових дій, "стають прямими співучасниками" нібито "українських неонацистів".

Захарова влаштувала істерику та вибухнула погрозами на адресу Греції / Вікіпедія

Рупорка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова влаштувала істерику та вибухнула погрозами на адресу Греції через можливу відправку Україні систем протиповітряної оборони С-300. Про це повідомляє пресслужба МЗС країни-агресорки.

За її словами, Росія вважає "провокаційними" та "ворожими" плани про постачання Україні С-300 та інших засобів ППО російського/радянського зразка.

Захарова видала маячню, що Афіни, спрямовуючи озброєння до зони бойових дій, "стають прямими співучасниками" нібито "українських неонацистів, які ведуть злочинну війну проти мирного цивільного населення Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини, у тому числі численних етнічних греків, які там проживають".

Вона також згадала про існування "російсько-грецьких міжурядових угод про військово-технічне співробітництво від 30 жовтня 1995 року та про постачання продукції військового призначення від 3 грудня 2013 року", які забороняють Греції реекспорт поставленої РФ військової техніки третій стороні без згоди Росії.

За словами Захарової, "вся направлена Києву військова техніка буде своєчасно відстежена та знищена" російськими окупантами.

"Поки ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність", - сказала рупорка російського МЗС.

РФ постійно вдається до погроз через допомогу Україні

Як повідомляв Главред, раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова обурилась на США, бо ті буцімто не дозволяють окупантам повністю розбомбити Україну, надаючи нашій країні системи протиповітряної оборони. Ба більше, Захарова видала, що через те, що США допомагають Україні протистояти російській агресії, "війна в Україні триватиме як мінімум до 2025 року".

Також повідомлялося, що заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв злякався можливих постачань Ізраїлем зброї Україні і погрожував "погіршенням відносин" Москви і Єрусалима. Окрім того, він образливо обізвав українців "нацистами" і сказав, що Ізраїль, у разі військової допомоги, мовляв, може вважати Бандеру і Шухевича своїми героями.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський висміяв нікчемні погрози російських чиновників через військову допомогу Україні. Глава держави підкреслив, що погрози на адресу України та міжнародних партнерів спричинені алкоголізмом деяких росіян.

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