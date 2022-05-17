Задихаються через чорний дим: у Росії під Новосибірськом епічно палає хімзавод

У Росії палає хімзавод у Бердську Новосибірськоїх області / росЗМІ

У Росії знову палає. Під Новосибірськом у Бердську загорівся хімзавод. Місцеві жителі задихаються від великого стовпу чорного диму. Про це повідомляють росЗМІ.

Відомо, що на заводі, де сталася пожежа, виробляють пластик. Уранці вогонь охопив виробничу будівлю з офісними приміщеннями.

Пожежники намагалися загасити вогонь, адже існувала загроза перекидання на сусідні будівлі.

Слід зазначити, що вогонь охопив 2 тис. квадратних метрів виробничої будівлі.

Причиною такої масштабної пожежі став поліетилен, який раптово спалахнув на першому поверсі будівлі. Однак поки невідомо, що ж саме спровокувало займання того поліетилену.

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Нагадаємо, нещодавно у російському місті Каменськ-Уральський Свердловської області палав трубний завод підсанкційного мільярдера Дмитра Пумпянського. Пожежа сталася в одному із цехів заводу на площі 800 квадратних метрів - загорівся дах. Що стало причиною пожежі - невідомо. У МНС Свердловської області зазначили, що евакуація з палаючого цеху не проводилась, бо там нібито нікого не було.

Раніше пожежа сталася на території Пермського порохового заводу. Спершу на ньому прогримів сильний вибух, однак місцева влада намагалася приховати інформацію. Місцеві жителі побачили стовп густого диму. Дехто повідомив, що внаслідок вибуху на заводі загинули люди, однак керівництво підприємства стверджувало, що там проходили планові випробування і приводів для паніки немає.

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