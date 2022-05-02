Гігантський стовп диму: на Уралі вибухнув завод із зарядами до РСЗВ, є жертви

За словами очевидців події, вони почули різкий шум, від якого затряслися вікна.
У Росії на території Пермського порохового заводу 1 травня приблизно о 20:00 прогримів сильний вибух, при цьому місцева влада намагалася приховати інформацію.
За словами очевидців події, вони почули різкий шум, від якого затряслися вікна. Висунувшись з вікон, жителі міста виявили стовп густого диму, що виходив з території Пермського порохового заводу, повідомляє Ехо Москви Перм/Ехо Пермі.
Джерела в керівництві підприємства спочатку заявили, що проходили планові випробування і приводів для паніки немає. Однак редакція розшукала свідка, яка повідомила, що в результаті інциденту загинула її родичка.
"Вчора на пороховому заводі був вибух. Там загинула моя хрещена мама, причому одна з перших. Друга постраждала померла прямо в лікарні, третя-знаходиться в реанімації, зараз за її життя борються лікарі", — розповіла свідок.
Видання окремо зазначає, що коментарі та фотографії з наслідками вибуху стали з'являтися в російських соцмережах ще ввечері, 1 травня, проте адміністратори груп видалили їх.
Пізніше крайова інспекція з праці підтвердила загибель двох осіб і визначила суть інциденту як "загоряння продукції".
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Пермський пороховий завод
ППЗ - одне з основних підприємств оборонно-промислового комплексу Прикам'я. Випускає заряди до реактивних систем залпового вогню, комплексів ППО, заряди двигунів для авіаракет, стартово-розгінні системи крилатих ракет, вироби для комплексу ПРО А-135, порох для стрілецької зброї. Фінансові показники не розкриваються.
Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородській області РФ сталися потужні вибухи і масштабна пожежа на складі боєприпасів.
Четверо військовослужбовців РФ поранені при попаданні снаряда у військове містечко в Бєлгородській області.
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