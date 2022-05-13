У РФ палає завод наближеного до Путіна мільярдера Пумпянського

У РФ горить трубний завод мільярдера Пумпянського / росЗМІ

У російському місті Каменськ-Уральський Свердловської області палає трубний завод підсанкційного мільярдера Дмитра Пумпянського. Про це повідомляють росЗМІ.

Пожежа сталася в одному із цехів заводу на площі 800 квадратних метрів - загорівся дах.

Що стало причиною пожежі - невідомо. Згодом вогонь вдалося загасити.

У МНС Свердловської області зазначили, що евакуація з палаючого цеху не проводилась, бо там нібито нікого не було.

Як відомо, "Синарський трубний завод", на якому сталася пожежа, відноситься до трубних заводів "Великої вісімки". На зазначеному підприємстві виготовляють продукцію, яку в подальшому використовують нафтогазовидобувні компанії, машинобудівні заводи, а також будівельники та комунальники.

Що відомо про власника заводу Пумпянського

Відомо, що російський мільярдер Дмитро Пумпянський є наближеною до Володимира Путіна особою. У 2022 році після російського вторгення в Україну, Євросоюз наклав на нього санкції.

Тоді ж в Гібралтарі вдалося затримати та заарештувати суперяхту Пумпянского - Axioma. Ця яхта з блакитним корпусом за 70 млн доларів має зону для барбекю, сауну, 3D-кінотеатр, 6 кают для 12 гостей, надувну гірку та гідромотоцикли.

Інші новини: