Явно здає і слабшає: експерт розповів про проблеми зі здоров'ям Путіна

Володимир Путін / Фото УНІАН

Залишаються серйозні передумови вважати про існуючі проблеми зі здоров'ям у президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема, ще одним приводом стала поява господаря Кремля на зустрічі з лідерами ОДКБ. При цьому особлива увага в матеріалі Ехргеѕѕ приділяється особистій бесіді президента РФ з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.

Після опублікованого в соцмережах відео з цієї зустрічі знову заговорили про очевидний поганий стан здоров'я Путіна.

Відзначається, що під час зустрічі, яка проходила перед камерами операторів і журналістів, Путін немов не міг знайти зручного місця своїм ногам, постійно ними постукуючи по підлозі. А якщо звернути увагу на руки Путіна, то він постійно тер пальцями ручку стільця, що свідчило явно про те, що він нервує і не впевнений в собі.

Професор Ерік Бьюсі, експерт з мови тіла з Техаського технологічного університету, сказав The Sun: "Це вражаюче ослаблений Путін у порівнянні з людиною, яку ми спостерігали ще кілька років тому".

Цілком можливо Путін просто сильно тривожиться на тлі майбутньої йому операції, до якої вже все готово і, яка повинна відбутися найближчим часом. Кажуть, лікарі запевняють президента РФ, що операція практично "дріб'язкова", і навіть обіцяють поставити Путіна на ноги протягом декількох днів.

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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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