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"Я ж тільки трупи діставав": пропагандисти РФ забули попередити окупанта, що він "герой"

27 червня 2022, 13:08

Російське телебачення вибухнуло розповідями про нового "героя РФ", та СБУ викрила нахабну брехню про "героїзм" загарбника.

российские военные, уничтоженная техника
СБУ викрила нахабну брехню пропагандистів РФ про "героїзм" загарбника/ Reuters, УНИАН

Російська пропагандистська машина знайшла собі нового "героя". По телебаченню в РФ почали розповідати про сержанта Краснова, який нібито врятував своїх товаришів з підбитої бойової машини піхоти.

Пропагандисти РФ активно поширювали інформацію про те, що Краснов витягнув інших військових з палаючої БМП і надав їм першу медичну допомогу. А перед цим група сержанта нібито знищила понад 20 захисників України.

Проте цей фейк розвінчала Служба безпеки України, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Відомству вдалося перехопити телефонну розмову саме цього російського сержанта з його рідними.

Як виявилося, окупант нікого не рятував, і все його геройство полягає лише у тому, що він сам зміг вижити після атаки українських військових, тоді як інші члени екіпажу загинули.

Цікаво, що про своє "геройство" загарбник дізнався якраз під час цієї телефонної розмови, і був дуже здивований.

"Та не було такого взагалі! Такого взагалі не було! Просто коли підбили машину, я витягував трупи, і все", – зізнався дружині окупант.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти прогоріли на черговій брехні про подвиги окупантів. Вони розповіли про "героїчну загибель" одного з російських танкістів, хоча при цьому у довідці про смерть її причиною вказаний гострий панкреатит.

Нагадаємо, легендарний український гуморист Андрій Данилко (більш відомий у своїй поп-іпостасі як Вєрка Сердючка), розповів про численні провокації, які намагалися вчинити щодо нього російські телепропагандисти.

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