"Героїчно загинув" від панкреатиту: пропагандисти РФ зганьбилися брехнею про подвиги окупантів

Пропагандисти РФ зганьбилися брехнею про подвиги окупантів/ Reuters, Telegram Анатолій Штірліц

Російські пропагандисти прогоріли на черговій брехні про подвиги окупантів. Вони розповіли про "героїчну загибель" одного з російських танкістів, хоча при цьому у довідці про смерть її причиною вказаний гострий панкреатит.

Таку деталь помітив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, про що він написав у соцмережах. Також військовослужбовець виклав скріншоти пропагандистського поста, у якому повідомлялося про "героїчну загибель" окупанта.

Пропагандисти повідомили про те, що танкіст на ім'я Віталій Ложкін після підриву бронетранспортера на протитанковій міні, будучи важко пораненим, нібито витягнув пораненого товариша по зброї – оператора-навідника. Як можна зрозуміти з пропагандистського поста, сам танкіст при цьому загинув.

"Врятував бойового товариша, але не встиг подумати про себе", – пафосно написали росіяни, натякаючи на "героїчну загибель" окупанта.

Проте у довідці про смерть чітко вказано, що загарбник помер від гострого панкреатиту.

"Черговий пєрл рашн-пропаганден. Так хероїчний бій чи все-таки гострий панкреатит після тижневого запою?" – підписав свій пост український офіцер, висміюючи черговий прокол російських пропагандистів.

Пропагандисти РФ зганьбилися брехнею про подвиги окупантів/ Telegram Анатолій Штірліц

Цікаво, що це не єдина "неточність" у пості пропагандистів. Уже з перших рядків вони заплуталися у датах. Вони написали, що свій подвиг Ложкін вчинив 27 лютого 2022 року – "на 22 день спецоперації", яка почалася 24 лютого.

Нагадаємо, Росія уже почала тиражувати на Заході план капітуляції України. Армія Росії не може досягти своїх цілей на війні проти України, тому Москва намагається показати свою нібито сильну політичну позицію за допомогою засобів масової інформації.

Раніше у польських спецслужбах заявили, що Польща перебуває "під прицілом Росії" уже тривалий час. Кремль усіма способами намагається зіпсувати репутацію держави на міжнародній арені.

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