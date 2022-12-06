Вибухи на авіабазах РФ: з'явилися супутникові фото після удару безпілотника

Один з літаків Ту-95, схоже, пошкоджений в результаті вибухів на авіабазі в Саратовській області.

В результаті вибухів на авіабазах були пошкоджені стратегічні бомбардувальники РФ / Mil.ru

Опубліковані супутникові фото, на яких відображено, як виглядає авіабаза стратегічної авіації РФ Енгельс-2 в Саратовській області після вибуху, що стався вранці 5 грудня.

"На знімку за 6 грудня о 9:00 видно скупчення пожежних машин, а також один з літаків Ту-95 - схоже, пошкоджений", - йдеться в матеріалі Схем.

При цьому для порівняння на знімках за 4 грудня можна побачити, яка авіація була там раніше:

21 бомбардувальник Ту-95;

6 бомбардувальників Ту-160;

2 вантажно-транспортних Іл-76;

1 вантажний літак Ан-124 "Руслан".

"На знімку за 6 грудня, після вибуху, кількість літаків зменшилася", - розповіли Схеми.

/ t.me/cxemu

/ t.me/cxemu

Нагадаємо, у Росії побоюються нових ударів безпілотних літальних апаратів після того, як нещодавно прогриміли вибухи на авіабазах російських окупантів.

Російські пропагандисти всерйоз обговорюють ймовірність нанесення ударів БПЛА по Москві, пише британське видання The Guardian.

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадавши, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії - Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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