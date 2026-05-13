Найближчим часом можуть полетіти ракети: Зеленський попередив про нову атаку

Ангеліна Підвисоцька
13 травня 2026, 18:22оновлено 13 травня, 19:47
Російські окупанти цілий день завдавали ударів по Україні за допомогою ударних дронів.
Росія може завдати ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • РФ атакувала Україну ударними дронами
  • У західних регіонах багато "прильотів"
  • Росіяни запустили понад 800 дронів

Російські окупанти весь день атакують Україну ударними дронами. Після цього РФ може запустити ракети для ударів по українських містах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Ворог намагається перевантажити українську ППО.

"За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України. Наші воїни захищають Україну, але очевидна мета Росії – перевантажити ППО і заподіяти якомога більше горя і болю саме в ці дні... Зараз усі служби задіяні, щоб ліквідувати наслідки влучень. Будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу", – наголосив Зеленський.

Вже відомо, що з початку доби росіяни запустили щонайменше 800 російських дронів. Цільово дрони летіли в регіони, які знаходяться найближче до кордонів країн НАТО. Вже відомо про те, що є влучання в Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.

В результаті атаки загинули шестеро людей, ще щонайменше 10 поранено. Серед постраждалих є діти.

"Точно не можна назвати випадковістю одну з найтриваліших масованих російських атак проти України саме в той час, коли президент Сполучених Штатів прибув з візитом до Китаю – з візитом, від якого багато хто багато чого очікує. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури", – каже Зеленський.

  • Наслідки удару РФ по Україні 13 травня
    Наслідки удару РФ по Україні 13 травня Фото: ДСНС України
Скільки цілей атакували в Україні

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що росіяни за добу запустили понад 892 ворожих безпілотників різних типів. Основними напрямками удару були західні регіони. Відомо, що ворожі дрони летіли також з території Білорусі та Молдови.

Наші захисники збили або придушили 710 дронів. Однак на 26 локаціях було зафіксовано влучання 36 дронів.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, удар РФ по електроподстанції в Полтаві залишив без світла тисячі людей, а в житлових будинках після вибухової хвилі були пошкоджені вікна і виникли перебої з водопостачанням. Без електрики залишилися понад 6,5 тисячі абонентів. Влада попереджала про ризик нових масованих атак у найближчі дні.

Також раніше повідомлялося, що дронова атака РФ на Київ та область спричинила пожежі та руйнування після падіння уламків БПЛА на житловий будинок в Оболонському районі столиці. У Київській області пошкоджень зазнали дитячий садок, багатоповерхівка та приватні будинки, однак обійшлося без жертв.

Крім того, ворог почав застосовувати нову тактику використання дронів Shahed. Безпілотники рухаються вздовж кордону з Білоруссю на відстані 5-10 км один за одним і відразу у великій кількості. Про це повідомив радник міністра оборони України, фахівець з питань РЕБ та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що таке Повітряні сили ЗС України?

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну та транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська та радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили в цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 14 травня: Мавпам — зізнання, Собакам — кокетство

Китайський гороскоп на завтра, 14 травня: Мавпам — зізнання, Собакам — кокетство

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

Гороскоп на завтра, 14 травня: Левам - хвилювання, Рибам - образа

Гороскоп на завтра, 14 травня: Левам - хвилювання, Рибам - образа

Три знаки зодіаку відчують величезну радість: 13 травня починається світлий період

Три знаки зодіаку відчують величезну радість: 13 травня починається світлий період

