Російські МіГ-31К запустили ракети "Кинджал" по Україні: де прогриміли вибухи

Юрій Берендій
13 травня 2026, 19:15оновлено 13 травня, 20:32
В Україні оголошено повітряну тривогу через зліт російських МіГ-31К, носіїв ракет "Кинджал".
Російські МіГ-31К запустили ракети "Кинджал" - що відомо / Колаж: Главред, фото: "Білоруський Гаюн", Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • По всій Україні оголошена тривога через зліт російських МіГ-31К
  • Монітори повідомляють про ймовірні імітаційні пуски ворога

По всій Україні оголошено сигнал повітряної тривоги. Країна-агресорка Росія підняла в повітря винищувач МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За даними моніторів, в повітрі перебуває 2 літаки Міг-31 К. Відбулись пускові маневри гіперзвукових ракет "Кинджал".

"Наразі без фіксації ракет в повітряному просторі України.Повітряний простір на потенційних пускових рубежах МіГ-31К - закрито", - повідомив моніторинговий канал "ЄРадар".

Монітори згодом повідомили, що, ймовірно, це були імітаційні пуски.

Станом на 19:42 знову зафіксовано виліт російських МіГ-31К. За даними Повітряних сил ЗСУ зафіксовано пуск ракет "Кинджал" по Україні.

"Ракета на Старокостянтинів!", - попередили військові.

Згодом вибух пролунав в межах Хмельницької області.

Оновлено: Станом на 20:24 Повітряні сили повідомили про новий виліт російського МіГ-31К.

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, Росія паралельно модернізує стратегічну авіацію для нових атак по Україні. Експерти попереджають, що модернізація бомбардувальників Ту-160М2 для ударів по Україні дозволить РФ використовувати нові далекобійні ракети та посилити комбіновані атаки по цивільній інфраструктурі. Частину таких літаків уже готують до випробувань нових ракет.

Водночас, масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі тривають. Так, російські дрони влучили в електропідстанцію в Полтаві, через що без світла залишилися понад 6,5 тисяч абонентів, а вибуховою хвилею пошкодило житлові будинки.

У Києві та області також лунали вибухи через атаку російських дронів - на Оболоні після падіння уламків БпЛА загорівся дах багатоповерхівки, а в Київській області пошкоджень зазнали дитсадок і житлові будинки. Масований удар дронами по Києву та області стався одразу після завершення так званого "перемир'я", про яке раніше заявляли у США.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

війна в Україні МиГ-31 Повітряні Сили новини України ракетний удар
