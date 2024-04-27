Підірвано літаки та модулі для КАБів: нові подробиці удару по аеродрому у РФ

На опублікованому відео можна побачити згорілі та пошкоджені модулі УМПК.

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Завдано удару по важливому військовому об'єкту РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Стали відомі нові подробиці удару по військових цілях РФ у станиці Кущевська Краснодарського краю РФ.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу Astra. При цьому публікується відео наслідків удару.

Як уточнює ресурс Militarnyi, унаслідок удару дронів уражено військовий склад, у якому перебували модулі управління і корекції для авіабомб окупантів.

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Зазначимо, що на опублікованому відео з місця наслідків удару по російському аеродрому в станиці Кущевська можна побачити згорілі та пошкоджені модулі УМПК.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Водночас, як уточнюють журналісти, з посиланням на джерела, внаслідок удару також пошкоджено й літаки РФ.

"Їхня кількість і ступінь пошкоджень встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Атаки дронів по території РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Краснодарський край під потужною атакою дронів. Під час атаки безпілотників на НПЗ у Краснодарському краї пошкоджено ректифікаційну колону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що СБУ потужно вдарила по військовому аеродрому і двом НПЗ у РФ. На атакованому аеродромі розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційна станція та засоби радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що СБУ вразила російську РЛС, яка контролювала небо на 700 км углиб України. Удар по станції було завдано за допомогою семи дронів-камікадзе літакового типу.

/ Інфографіка: Главред

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