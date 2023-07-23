ЗСУ обвалять Запорізький фронт: журналістка пояснила, коли Путіну прийде кінець

В системі оборони, яка вибудувана Росією на Південному фронті, є один недолік, вважає Юлія Латиніна.

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ЗСУ можуть вирішити наперед долю Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот з відео

Влаштований диктатором Володимиром Путіним ракетний терор проти портової зернової інфраструктури призведе до постачання Україні американських далекобійних ракет ATACMS, заявила відома російська історик і журналіст Юлія Латиніна.

Як підкреслила вона у своєму блозі на YouTube, влада США в черговий раз побачили, що диктатор РФ недоговороздатний і не збирається йти на мирову, тому Вашингтон знову може піднімати ставки.

"У системі оборони, яка вибудувана Росією на Південному фронті, є один недолік - все це діє до тих пір, поки в України немає далекобійних ракет... Слова про те, що Україні скоро щось поставлять, що буде якийсь сюрприз, (...) пролунали негайно після ударів по елеваторах. А раз ці слова пролунали, я вас запевняю, це означає, що це є якщо не в Україні, то в Польщі...", - вважає експерт.

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Вона каже, що далекобійні ракети можуть бути надані Україні вже "в цьому сезоні", що призведе до прориву ЗСУ Південного фронту.

"Ймовірність того, що Путін всередині впаде (після обвалення Південного фронту - ред.), гігантська. Влада Путіна настільки слабка, що вона тримається на одному - люди, з силовиків або армії, які готові перехопити владу, не хочуть брати на себе відповідальність за програш у війні і чекають, поки У Путіна впаде фронт", — додала Латиніна.

Раніше експерт оцінив блокаду зернового коридору РФ і розкрив несподівану мету Москви. РФ не тільки шантажує світ голодом, а й хоче на цьому ще й заробляти, вважає Андрій Клименко.

Раніше експерт розкрив несподіваний сценарій за участю НАТО. Теоретично існування зернового коридору без країни-окупанта РФ можливе, заявив головний редактор сайту BlackSeaNews, Керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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